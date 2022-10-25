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В ВШЭ нашли способ преодолеть языковую тревожность при изучении второго иностранного языка

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Исследователи департамента психологии Высшей школы экономики разработали рекомендации по преодолению языковой тревожности для изучающих второй иностранный язык. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе НИУ ВШЭ.

Языковая тревожность возникает у людей, когда им трудно подобрать нужные слова во время общения на иностранном языке и они испытывают дискомфорт из-за мыслей о незнании языка, на котором говорят.

Чтобы преодолеть это состояние во время изучения второго иностранного языка, ученые ВШЭ рекомендуют уделять больше внимания звуковому, грамматическому и словарному сходству изучаемых языков.

В исследовании приняли участие 152 русскоязычных респондента в возрасте от 16 до 45 лет. Каждый из них владел минимум тремя языками. Респондентов разделили на две группы. В первую вошли те, кто в данный момент изучает язык той же языковой семьи, что и ранее изучавшийся иностранный язык. Во вторую группу попали изучающие язык из другой языковой семьи.

У всех добровольцев измерили языковую тревожность по следующим критериям: боязнь общения, страх негативной оценки и тревожность в контексте тестирования.

Результаты анализа показали, что респонденты из группы с предыдущим опытом изучения похожего иностранного языка меньше боялись негативной оценки. Ученые связывают это с тем, что языки из одной языковой семьи похожи, что облегчает понимание устной и письменной речи второго иностранного языка.

Ученые отмечают, что результаты исследования могут помочь преподавателям иностранных языков сделать процесс изучения второго иностранного более эффективным.

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