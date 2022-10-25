В ВШЭ нашли способ преодолеть языковую тревожность при изучении второго иностранного языка

Исследователи департамента психологии Высшей школы экономики разработали рекомендации по преодолению языковой тревожности для изучающих второй иностранный язык. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе НИУ ВШЭ.

Языковая тревожность возникает у людей, когда им трудно подобрать нужные слова во время общения на иностранном языке и они испытывают дискомфорт из-за мыслей о незнании языка, на котором говорят.

Чтобы преодолеть это состояние во время изучения второго иностранного языка, ученые ВШЭ рекомендуют уделять больше внимания звуковому, грамматическому и словарному сходству изучаемых языков.

В исследовании приняли участие 152 русскоязычных респондента в возрасте от 16 до 45 лет. Каждый из них владел минимум тремя языками. Респондентов разделили на две группы. В первую вошли те, кто в данный момент изучает язык той же языковой семьи, что и ранее изучавшийся иностранный язык. Во вторую группу попали изучающие язык из другой языковой семьи.

У всех добровольцев измерили языковую тревожность по следующим критериям: боязнь общения, страх негативной оценки и тревожность в контексте тестирования.

Результаты анализа показали, что респонденты из группы с предыдущим опытом изучения похожего иностранного языка меньше боялись негативной оценки. Ученые связывают это с тем, что языки из одной языковой семьи похожи, что облегчает понимание устной и письменной речи второго иностранного языка.

Ученые отмечают, что результаты исследования могут помочь преподавателям иностранных языков сделать процесс изучения второго иностранного более эффективным.