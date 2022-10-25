Ученые создали опросник, чтобы россияне лучше поняли свое «истинное Я»

Российские ученые из НИУ «ВШЭ» и МГУ им. М.В. Ломоносова создали русскоязычную версию опросника аутентичности Керниса-Голдмана, об этом «Газете.Ru» рассказали в Российском научном фонде.

Аутентичность распознают по тому, насколько мысли и желания человека соответствуют его поведению и общению. Опросник Керниса-Голдмана включает четыре шкалы: осознанность, непредвзятость, аутентичное поведение и отношения.

Из 45 изначальных пунктов исследователи убирали маловажные и неоднозначные тезисы и следили за сохранением надежности шкалы. В результате в опроснике осталось 32 пункта — по восемь в каждом разделе. Согласно статистическому анализу, шкалы положительно коррелировали друг с другом, что говорило о пригодности разработанной версии.

Переработанный российскими учеными опросник заполнили 700 граждан РФ в возрасте от 17 до 32 лет. Затем исследователи сравнили ответы мужчин и женщин.

Оказалось, что женщины больше склонны быть настоящими с близкими людьми, они также чаще стараются понимать потребности и желания дорогих им людей. Мужчины же лучше разбираются в своих чувствах и мотивах, они также чаще отдают отчет в своих действиях.

Разработанный опросник поможет людям избегать профессионального выгорания, а также лучше понимать собственные чувства и желания. В дальнейшем исследователи планируют применить опросник на больших выборках людей разного возраста, жизненного опыта и профессий.