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Телескоп Webb обнаружил «зародыш» планетной системы в туманности Ориона

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NASA

Орбитальная обсерватория James Webb получила снимки протопланетного диска Orion 294-606. Об этом рассказал один из членов команды обсерватории, Марк МакКориан, в личном Twitter.

Впервые этот диск, находящийся на расстоянии 1400 световых лет от Земли, был обнаружен телескопом Hubble в 2000 году. James Webb смог получить его детальное изображение за счет большего разрешения и работы в инфракрасном диапазоне (камера NIRCam). Система видима с ребра и содержит молодую звезду, возрастом около 1 миллиона лет, окруженную плотным газопылевым диском, из вещества которой могут формироваться планеты. Диаметр диска оценивается в триста астрономических единиц, что в пять раз шире орбиты Нептуна, он поглощает большую часть излучения звезды, однако James Webb увидел рассеянное на пыли излучение от полярных областей звезды, образующее две небольшие отражательные туманности.

Протопланетный диск — это сравнительно плотное облако межзвездного газа, внутри которого находится молодая звезда. При определенном стечении обстоятельств из подобного диска образуется планетная система вроде Солнечной.

Ранее астрономы обнаружили рекордную нейтронную звезду легче Солнца.

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