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Биологи выяснили, что бактерии могли прожить на Марсе в спячке более 280 млн лет

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NASA/JPL-Caltech/ASU

В марсианских условиях бактерии могут провести в спячке свыше 280 млн лет и сохранить жизнеспособность. Статья об этом опубликована в Astrobiology.

Доподлинно известно, что в древние времена поверхность Марса была богата водой, по ней текли реки, которые впадали в, как минимум, крупные озера. Со временем из-за солнечного ветра и слабой гравитации планеты большая часть воды улетучилась в космос, а остатки находятся в замороженном виде и под поверхностью. Землеподобная жизнь возможна лишь при наличии жидкой воды.

Ученые из Северо-Западного университета (США) провели моделирование и выяснили, что если микроскопическая жизнь когда-то существовала на Марсе, она гипотетически могла дожить до наших дней. Чтобы выяснить это, авторы подготовили культуры земных бактерий вида Deinococcus radiodurans, особенно стойких к действию радиации, а также пяти других видов микробов.

Исследователи погрузили споры этих одноклеточных организмов в образцы грунта, похожего на марсианские почвы по химическому и минеральному составу, а также по структуре и другим механическим свойствам. После этого биологи поместили пробы в камеру, где имитировались марсианские температуры, уровень влажности и радиационный фон. Роль последнего играли пучки гамма-лучей и протоны высоких энергий, при помощи которых исследователи облучали почву.

Последующие наблюдения за изменениями в состоянии спор бактерий показали, что Deinococcus radiodurans, а также некоторые другие микробы были способны выживать в марсианском грунте на протяжении нескольких геологических эпох. В частности, ученые обнаружили, что «спящие» клетки первого вида бактерий будут способны пробуждаться и размножаться даже через 280 млн лет, если погрузить их на глубину в десять метров от поверхности Марса. Для выживания в течение пары миллионов лет достаточно погружения на 10 сантиметров, а двухметровая глубина позволит им сохраниться десятки миллионов лет.

Таким образом, если расчеты корректны, шансы обнаружить на Марсе жизнь повышаются.

Ранее телескоп Webb обнаружил «зародыш» планетной системы в туманности Ориона.

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