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Биологи выяснили причину распространения черных волков в Америке

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Wikimedia Commons

Вспышка чумы хищников увеличила среди североамериканских волков долю особей с черным окрасом шерсти. Об этом сообщает издание N+1.

Изначально в природе не было черных волков, предполагается, что этот цвет был «заимствован» у собак древних индейцев и связан с локусом K гена CBD103. Зоологам неясно, почему эта черта закрепилась. Согласно одному из предположений, черный цвет кажется более привлекательным для партнеров при размножении. Согласно другой версии, локус K в гене CBD103 связан с иммунитетом и обеспечивает лучшую выживаемость особей при инфекции, например, при чумке. Чумка — это чума плотоядных, характеризующаяся лихорадкой, катаральным воспалением слизистых оболочек, поражениями кожи, центральной нервной системы или сочетанием этих признаков.

Сара Кубенес из Университета Монпелье и ее коллеги решили выяснить, в чем же истинная причина сохранения этой генетической линии. Оказалось, что волки с антителами к чумке с большей вероятностью окрашены в черный цвет. Особенно ярко эта закономерность проявляется среди более старших особей. Если в среднем по 12 популяциям доля волков с черным мехом составляет 25%, то среди серопозитивных к чуме плотоядных особей она достигает 32 процентов. Таким образом, у черных волков, которые заразились чумкой, вероятность выжить выше, чем у их серых сородичей. При этом версия о репродуктивном успехе черных особей была полностью опровергнута: серые самки привлекают самцов на 25% лучше.

Тем не менее черные волки, зараженные чумкой, действительно выздоравливают с большей вероятностью, чем их серые сородичи. При этом обнаруженный эффект настолько силен, что перевешивает менее успешное размножение черных особей.

Кроме того, исследование выявило географическую корреляцию. Чем ближе популяция обитает к парку Йеллоустон, где эпизоотии возникают чаще, тем больше в ней черных волков.

Ранее в Пензе на стройке обнаружили тело шерстистого носорога ледникового периода.

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