Исследование: здоровье всех людей зависит от глобальной зависимости от ископаемого топлива

Согласно исследованию, здоровье людей во всем мире зависит от глобальной зависимости от ископаемого топлива.

Анализ сообщает об увеличении числа смертей от жары, голода и инфекционных заболеваний по мере усиления климатического кризиса, в то время как правительства различных стран продолжают выделять больше субсидий на ископаемое топливо, чем на более бедные страны, испытывающие последствия глобального потепления.

В докладе говорится, что чрезвычайная климатическая ситуация усугубляет продовольственный, энергетический кризис и кризис стоимости жизни. Например, в 2021 году из-за сильной жары было потеряно почти полтриллиона часов работы. В основном это затронуло сельскохозяйственных рабочих в более бедных странах, что привело к сокращению запасов продовольствия и доходов.

Тем не менее, в докладе говорится, что срочные, ориентированные на здоровье действия по борьбе с глобальным потеплением могут спасти миллионы жизней в год и дать людям возможность процветать, а не просто выживать, с более чистым воздухом и лучшим питанием.

Отчет группы Lancet Countdown о здоровье и изменении климата озаглавлен «Здоровье на милость ископаемого топлива». Он был подготовлен почти 100 экспертами из 51 учреждения со всех континентов и опубликован в преддверии климатического саммита Cop27 ООН в Египте.

«Климатический кризис убивает нас, — сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, отвечая на доклад. — Это подрывает не только здоровье нашей планеты, но и здоровье людей во всем мире — из-за токсичного загрязнения воздуха, снижения продовольственной безопасности, повышения риска вспышек инфекционных заболеваний, рекордной экстремальной жары, засухи, наводнений и многого другого».

Он добавил, что здоровье людей, средства к существованию, бюджеты домохозяйств и национальная экономика пострадали, поскольку зависимость от ископаемого топлива продолжает выходить из-под контроля.