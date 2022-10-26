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Исследование: здоровье всех людей зависит от глобальной зависимости от ископаемого топлива

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Согласно исследованию, здоровье людей во всем мире зависит от глобальной зависимости от ископаемого топлива.

Анализ сообщает об увеличении числа смертей от жары, голода и инфекционных заболеваний по мере усиления климатического кризиса, в то время как правительства различных стран продолжают выделять больше субсидий на ископаемое топливо, чем на более бедные страны, испытывающие последствия глобального потепления.

В докладе говорится, что чрезвычайная климатическая ситуация усугубляет продовольственный, энергетический кризис и кризис стоимости жизни. Например, в 2021 году из-за сильной жары было потеряно почти полтриллиона часов работы. В основном это затронуло сельскохозяйственных рабочих в более бедных странах, что привело к сокращению запасов продовольствия и доходов.

Тем не менее, в докладе говорится, что срочные, ориентированные на здоровье действия по борьбе с глобальным потеплением могут спасти миллионы жизней в год и дать людям возможность процветать, а не просто выживать, с более чистым воздухом и лучшим питанием.

Отчет группы Lancet Countdown о здоровье и изменении климата озаглавлен «Здоровье на милость ископаемого топлива». Он был подготовлен почти 100 экспертами из 51 учреждения со всех континентов и опубликован в преддверии климатического саммита Cop27 ООН в Египте.

«Климатический кризис убивает нас, — сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, отвечая на доклад. — Это подрывает не только здоровье нашей планеты, но и здоровье людей во всем мире — из-за токсичного загрязнения воздуха, снижения продовольственной безопасности, повышения риска вспышек инфекционных заболеваний, рекордной экстремальной жары, засухи, наводнений и многого другого».

Он добавил, что здоровье людей, средства к существованию, бюджеты домохозяйств и национальная экономика пострадали, поскольку зависимость от ископаемого топлива продолжает выходить из-под контроля.

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