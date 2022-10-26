Ученые обнаружили, что насекомые могут генерировать электричество

Ученые из Бристольского университета выяснили, что рой насекомых может менять электрические поля от сотен до тысяч вольт на метр высоты. Работа ученых была опубликована в журнале iScience.

Ученые проанализировали предыдущие исследования о статических зарядах электричества, которые может накопить одно насекомое. Оказалось, что насекомое в зависимости от размера тела способно накопить от миллиардной до триллионной доли кулона электричества, что не считается большой величиной.

На основе полученных данных они создали компьютерную модель, которая смогла рассчитать, сколько электричества произведет рой насекомых. В стае они могут производить гораздо больше энергии, по данным ученых. Так, рой медоносных пчел повышал атмосферное электричество на 100 – 1000 вольт на метр, а рой саранчи из десятков миллионов особей влиял на движение микрокапель воды, а также образование облачности.

По словам специалистов, их исследование подчеркивает важность внесения новых величин при прогнозировании климата и погоды. В будущем ученые планируют узнать, как на атмосферное электричество влияют другие животные. Первыми они планируют изучить птиц.