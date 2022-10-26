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Врачи обнаружили, что дефицит витамина D может в разы увеличивать риск смерти

Annals of Internal Medicine: дефицит витамина D в разы повышает риск смерти от всех причин

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Depositphotos

Ученые из Университета Южной Австралии обнаружили, что дефицит витамина D повышает общий риск преждевременной смерти, а также риск смерти от рака, болезней сердца или легких. Исследование опубликовано в Annals of Internal Medicine.

Исследовательская группа нашла более 307 тысяч человек, для которых в Британском биобанке были доступны показатели витамина D в крови и их генетические данные. Они обнаружили, что генетически предрасположенные к дефициту витамина D имели на 25% больше шансов умереть по любой причине во время исследования по сравнению с людьми, чья генетика способствовала бы здоровому уровню витамина D.

Генетически обусловленный дефицит витамина D также увеличивает риск смерти человека от сердечно-сосудистых заболеваний на 25%, от рака на 16% и от болезней легких на 96%.

Шансы умереть становились выше при более выраженном дефиците. Например, по сравнению со здоровым человеком, у пациента с крайним дефицитом было в шесть раз больше шансов умереть от любой причины или от сердечно-сосудистых заболеваний, в три раза — от рака и в 12 раз — от легочной болезни.

Витамин D обладает противовоспалительным и другими биологическими эффектами, которые, как было показано, замедляют рост раковых клеток и прогрессирование опухоли. Однако данные о витамине D и его эффективности для предотвращения заболеваемости и смертности от рака все еще неоднозначны, и потому необходимы дополнительные исследования. Противоречивы и данные и влиянии витамина на уровень холестерина и кровяное давление.

Люди, которые не получают достаточного количества солнца, должны употреблять в пищу больше продуктов, богатых витамином D, в том числе жирную рыбу, грибы, молоко, апельсиновый сок и злаки, которые обогащены витаминами.

Прием добавки витамина D также может быть необходим, но должен назначаться после анализа на его уровень и только врачом в соответствии с национальными медицинскими руководствами.

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