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Нейробиологи выяснили, почему дети отказываются от дневного сна

PNAS: созревание гиппокампа связано с отказом от дневного сна у детей

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Ученые из Массачусетского университета предположили, что созревание области мозга, отвественной за память и обучение, связано со снижением потребности маленьких детей в дневном сне. Исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Гиппокамп важен для формирования и стабилизации воспоминаний. Эта область мозга подготавливает воспоминания к договременному хранению. Сон как у взрослых, так и у детей помогает гиппокампу выполнять свою работу. Авторы предположили, что маленькие дети нуждаются в дневном сне, чтобы помочь незрелому гиппокампу обработать воспоминания.

Ранее эта же команда обнаружила, что подростки лучше запоминают последовательность событий рассказа, чем их сверстники, если вздремнут после его прочтения.

Ученые предполагают, что зрелость гиппокампа, а не возраст ребенка может быть ключевым фактором отказа маленьких детей от дневного сна. При этом не стоит переживать, если ребенок перестал дремать днем или делает это даже в пять лет — развитие мозга у всех идет по разным траекториям.

Авторы гипотезы также считают, что дошкольникам нужно предоставить возможность спать днем, но не следует навязывать им это.

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