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Анна Попова: сформированы 4 подразделения Роспотребнадзора на новых территориях РФ

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В санитарную службу России входило 85 подразделений, теперь их 89, об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова во время своего выступления на XII съезде всероссийского общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов в Москве.

«Еще 4 подразделения открыты на новых территориях, сейчас там работают лаборатории, осуществляется диагностика, в том числе и диагностика окружающей среды. Мы продолжаем формировать кадровый пул на этих территориях, где санитарная служба была, к сожалению, полностью утрачена и разрушена. Коллеги работают в полную силу и круглые сутки», — отметила Попова.

В частности, она обратила внимание на то, что специалистам Роспотребнадзора удалось не допустить эпидемии холеры. По ее словам, в качестве превентивных мер расследовался каждый случай кишечной инфекции, были взяты пробы воды из водоемов, морской воды, а также обследовались объекты окружающей среды.

«Сейчас уже температура воды ниже 14 градусов, поэтому мы можем сказать, что этот риск преодолен, мы его не допустили. Эпидситуация по холере на этих территориях стабильны. Тревоги ВОЗ в этой части безосновательны», — отметила Попова.

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