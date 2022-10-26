Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Глава австрийской OMV заявил, что газохранилища компании заполнены... 14:02
Звезда «Кривого зеркала» Морозов считает, что юмор... 14:01
В МГУ рассказали, что курс военной журналистики появится... 13:59
Гамова: допуск россиян до соревнований остается... 13:59
Меган Маркл «выгуляла» кожаные штаны за 70 тысяч рублей 13:58
Сенатор Климов объяснил, кого из покинувших Россию после начала... 13:57
Кроссовер FAW Besturn X40 подорожал в России более чем... 13:55
В Гусь-Хрустальном в раздевалке детского сада подрались... 13:55
Сенатор Клишас: «облавы» на мобилизованных в ТЦ и... 13:55
Блащак: Польша строит объекты для армии США и расширяет военную... 13:54

Психолог Веракса: чрезмерное использование гаджетов снижает темпы когнитивного развития

close
100%
Pixabay

Чрезмерное использование гаджетов может привести к снижению темпов развития воображения, эмоций, речи у детей, рассказал «Газете.Ru» завкафедрой психологии образования и педагогики МГУ им. Ломоносова, академик РАО Александр Веракса.

«Проблема использования информации в современном ее виде состоит в том, что она носит бессистемный характер, не структурирована, а значит не усваивается. Ее авторство непонятно и потому не может переживаться личностно в сравнении с книгой, которая является индивидуальным общением. Мы видим, что те дети, которые много проводят времени в гаджетах, к сожалению, хуже понимают эмоции, ведь и эмоции социальны по природе, для их освоения детям нужно реальное общение со сверстниками и взрослыми», – объяснил Веракса.

По его словам, создатели цифрового контента создают ребенку переживание успеха, что заставляет его проводить больше времени с гаджетами. Однако этот успех не имеет отношения к тому, которого действительно можно добиться в жизни.

«Если ребенок быстро нажимает на кнопки, то ему говорят, какой он молодец, как здорово у него все получается. Такие игровые ситуации для детей становятся личностно значимыми. И дальше эту ситуацию очень тяжело изменить, ведь, чтобы добиться успеха в реальной жизни, ребенку нужно потратить много часов», – подчеркнул Веракса.

Подробнее о влиянии чрезмерного использования гаджетов на успех в жизни – в материале «Газеты.Ru».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+