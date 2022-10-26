Ученые выяснили, от чего зависит успешность человека в жизни

Успешность в жизни зависит не от интеллекта человека, а от уровня его самодисциплины (далее – саморегуляции), считает завкафедрой психологии образования и педагогики МГУ им. Ломоносова, академик РАО Александр Веракса.

«Интеллект – это, конечно, важно. Но гораздо важнее, насколько мы можем управлять тем ресурсом, который у нас есть. Я бы сказал, что для достижения успеха в жизни умным быть недостаточно», – объяснил собеседник «Газеты.Ru».

По словам Вераксы, способность к саморегуляции – это умение правильно применить ресурсы, вовремя «собраться», быстро среагировать на изменения.

«Было проведено довольно много исследований, которые показывают, что люди даже с высоким интеллектом, к сожалению, не всегда социально успешны. Одно из объяснений связано с тем, что мы не всегда можем правильно применить свои ресурсы, вовремя «собраться», быстро среагировать на изменения», – рассказал Веракса.

Подробнее о том, как оценить уровень саморегуляции и развить ее – в интервью «Газеты.Ru».