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Российские ученые определили критерии устойчивой микробиоты кишечника

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Depositphotos

Российские ученые уточнили критерии устойчивости кишечных бактерий человека при изменении диеты. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале npj Biofilms and Microbiomes.

Сообщество кишечных бактерий разных людей может по-разному реагировать на одинаковые воздействия. При этом устойчивые состояния могут быть как здоровыми, так и болезненными. Устойчивое болезненное состояние может затруднить коррекцию образа жизни. Имеются данные о связи кишечного микробиома и склонности человека к сахарному диабету, ожирению, атеросклерозу и другим болезням.

Авторы исследования провели обширный биоинформатический мета-анализ научных наблюдений за более чем 600 мужчинами и женщинами из России, Новой Зеландии и США в возрасте от 17 до 65 лет, которые не страдали специфическими заболеваниями ЖКТ. Участники исследований придерживались различных типов питания.

Анализ показал, что чем больше генов содержат бактерии сообщества, тем стабильнее будет их сообщество.

На основе полученных данных ученые разработали алгоритм оценки устойчивости кишечного микробного сообщества к изменениям. В будущем он может стать рабочим инструментом для пациентов перед началом приема лекарств или трансплантацией микробиоты.

Исследование проведено коллективом российских ученых Центра высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины Института биологии гена РАН и компании Knomx Contract Research, дочернего подразделения биомедицинского холдинга «Атлас».

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