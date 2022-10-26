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Российские информатики разработали экспресс-тест на коронавирус с точностью до 100%

Российские ученые создали ИИ для быстрого определения коронавируса с точностью до 100%

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100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Российские ученые разработали алгоритм для диагностики коронавируса по анализу крови с точностью до 100% за несколько минут. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Sensors.

Чем раньше больной узнает о своем заражении коронавирусом, тем быстрее он сможет остановить ее распространение, например, отказавшись от встреч с другими людьми. Это также позволяет избежать тяжелого течения заболевания, начав лечение на ранних стадиях. Несмотря на высокую точность ПЦР-диагностики, она недостаточно быстрая и дорогостоящая.

Ученые из Петрозаводского государственного университета (Петрозаводск) с зарубежными коллегами разработали алгоритм с точностью 100%, анализирующий 11 показателей крови. Если он использует только два любых показателя, его точность составляет 99,8%.

Для обучения системы искусственного интеллекта авторы использовали открытые базы данных людей, проходивших тестирование на COVID-19 в турецкой исследовательской больнице в 2021 году. Среди 51 показателя крови ИИ выявил 11 признаков, которые различались у больных и здоровых людей, включая уровень холестерина и переносящих его белков, а также уровень гемоглобина.

«Предложенный нами алгоритм позволит быстро тестировать пациентов с подозрением на COVID-19 в больницах. Мы предлагаем использовать его не только в стационарных компьютерах, но и в носимых человеком датчиках (гаджетах здорового образа жизни), с помощью которых можно будет проводить экспресс-тестирование вне медицинских учреждений. В ближайшей перспективе это будет не медицинский прибор, а устройство для бытового использования и предупреждения распространения инфекции», — рассказал руководитель проекта, доцент кафедры информатики и математического обеспечения Петрозаводского государственного университета Дмитрий Корзун.

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