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Генетики выяснили, что пожилые хуже переносят коронавирус из-за возрастных мутаций

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Ученые из Пекинского Институт Биотехнологии и Столичного педагогического университета Пекина обнаружили, что тяжелое течение коронавируса у пожилых может быть связано с повреждением ДНК. Работа опубликована в Aging Cell.

В эксперименте ученые подвергали живые клетки гамма-ионизирующему излучению, чтобы вызвать повреждение ДНК, которые накапливаются с возрастом. Затем их инфицировали лентивирусом, аналогом SARS-CoV-2.

Они обнаружили, что нарушенная способность восстановления ДНК увеличивает экспрессию рецептора ACE2, который коронавирус использует для проникновения в клетки. Это повышает восприимчивость клеток к заражению, что они подтвердили на тканях тонкого кишечника, полученных от пожилых людей.

Ученые также показали, что противодействовать повышенной уязвимости клеток с поврежденной ДНК к инфекции SARS-CoV-2 можно с помощью обработки никотинамидмононуклеотидом (NMN) и MDL-800, которые повышают стабильность генома и способность клеток к восстановлению ДНК.

Авторы призывают к дальнейшим исследованиям NMN для лечения COVID-19 у пожилых. В случае успешных испытаний новое лекарство могут начать использовать для снижения вирусной нагрузки и повреждения легких.

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