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Кардиологи предупредили об опасности вейпинга

Nature Communications: вейпинг повышает риск развития аритмий

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Depositphotos

Ученые из Университета Луисвилля выяснили, что краткосрочное воздействие электронных сигарет может дестабилизировать сердечный ритм из-за определенных химических веществ в жидкостях для курения. Результаты опубликованы в Nature Communications.

Исследователи проверили влияние на сердце мышей аэрозолей, состоящих их основных ингредиентов электронных жидкостей (безникотиновый пропиленгликоль и растительный глицерин) или ароматизированных электронных жидкостей, содержащих никотин. Они обнаружили, что во всех случаях у животных наблюдалась аритмия, аналогичная той, что возникает при при стрессовой реакции «бей или беги».

Кроме того, жидкости со вкусом ментола или состоящие только из пропиленгликоля вызывали желудочковые аритмии и другие нарушения проводимости в сердце. Эти эффекты могут увеличить риск фибрилляции предсердий или желудочков и внезапной остановки сердца.

Вейпинг может помочь постепенно отказаться от курения, а также по сравнению с обычными сигаретами, вейпинг подвергает курильщиков и окружающих воздействию небольшого количества окиси углерода, смол и канцерогенных нитрозаминов. Однако уровни альдегидов и никотина могут оставаться на уровне, сравнимом с обычными сигаретами.

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