Врачи выяснили, о чем говорят симптомы после вакцинации от коронавируса

Исследователи из Колумбийского университета выяснили, что наличие температуры, озноба или мышечной боли после вакцинации связано с повышенной выработкой антител. Работа опубликована в JAMA Network Open.

Исследователи проанализировали данные 928 взрослых со средним возрастом 65 лет, которые сами сообщили о симптомах после вакцинации Pfizer/BioNTech или Moderna Covid-19, а также сдали кровь для тестирования на антитела.

После любой дозы вакцины 48% участников сообщали о системных симптомах, 12% — о местных симптомах, а 40% — об отсутствии симптомов вообще. При этом выработка антител наблюдалась у 99% участников с системными симптомами, у 99% участников только с местными симптомами и у 98% участников без симптомов.

Несмотря на то, что у некоторых людей были незначительные симптомы, почти все участники исследования продемонстрировали положительный ответ антител после введения двух доз вакцин Pfizer/BioNTech или Moderna.

Работа ученых показала, что дискофортная реакция на вакцину на самом деле связана с ее эффективностью. Эти результаты могут привести к переосмыслению поствакцинальных симптомов как сигналов эффективности вакцины и подкрепляют рекомендации по бустерной вакцинации у пожилых людей.