Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Собчак опровергла свою связь с Telegram-каналом «Тушите... 12:57
На Украине оштрафовали доцента университета... 12:55
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев назвал главу... 12:54
Глава Минэкономразвития России сообщил о совместных проектах... 12:53
Релиз новой игры от создателей Dead Space отменили в Японии из-за... 12:53
Марк Богатырев показал подросшего сына от Татьяны Арнтгольц 12:52
«Прямой» сообщил о взрывах в Киеве 12:50
Китаец в отместку съел живого краба, ущипнувшего его дочь, и... 12:49
Адель сообщила о перерыве в карьере ради учебы 12:48
Стало известно, сколько «Калибров» будет нести новый корабль проекта... 12:47

Врачи выяснили, о чем говорят симптомы после вакцинации от коронавируса

JAMA: наличие симптомов после вакцинации связано с более высокими уровнями антител

close
100%
Eugene Hoshiko/AP

Исследователи из Колумбийского университета выяснили, что наличие температуры, озноба или мышечной боли после вакцинации связано с повышенной выработкой антител. Работа опубликована в JAMA Network Open.

Исследователи проанализировали данные 928 взрослых со средним возрастом 65 лет, которые сами сообщили о симптомах после вакцинации Pfizer/BioNTech или Moderna Covid-19, а также сдали кровь для тестирования на антитела.

После любой дозы вакцины 48% участников сообщали о системных симптомах, 12% — о местных симптомах, а 40% — об отсутствии симптомов вообще. При этом выработка антител наблюдалась у 99% участников с системными симптомами, у 99% участников только с местными симптомами и у 98% участников без симптомов.

Несмотря на то, что у некоторых людей были незначительные симптомы, почти все участники исследования продемонстрировали положительный ответ антител после введения двух доз вакцин Pfizer/BioNTech или Moderna.

Работа ученых показала, что дискофортная реакция на вакцину на самом деле связана с ее эффективностью. Эти результаты могут привести к переосмыслению поствакцинальных симптомов как сигналов эффективности вакцины и подкрепляют рекомендации по бустерной вакцинации у пожилых людей.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+