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В России разработали способ защиты нефтепроводов от антропогенных угроз

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Danish Defence Command/Reuters

Специалисты Пермского Политеха разработали систему защиты важных трубопроводов от антропогенных угроз. Статья об этом была опубликована в сборнике статей по итогам серии конференций «Наука о Земле и окружающей среде».

Трубопроводы — самый удобный и надежный способ перемещать жидкие и газообразные ресурсы на малые и средние расстояния. Это касается и нефтегазовой промышленности, и потому со второй половины XX века было построено множество стратегических нефте- и газопроводов. В том числе, и их помощью Россия продает в Европу нефть и газ. Однако такие трубопроводы могут стать мишенью для террористов, стран-конкурентов или просто вандалов, и потому необходимы особые меры по их защите.

Российские ученые разработали новую систему обнаружения угрозы вблизи трубопровода. «Технологии отслеживания угрозы с помощью сейсмических сигналов разрабатываются еще с 70-х годов прошлого века, но по-прежнему далеки от совершенства, — рассказывает профессор кафедры безопасности жизнедеятельности, доктор технических наук Геннадий Цветков. – Они не позволяют определить тип угрозы, равно как и ее точную дислокацию. Из-за этого выбор стоит между датчиками с низкой чувствительностью, которые могут просто не засечь неприятеля, и высокочувствительными датчиками, срабатывающими и в отсутствие реальной угрозы».

Снизить число ложных срабатываний авторы предлагают с помощью дополнительной системы, отличающей живые объекты от неживых по электромагнитному полю. Создаваемое телом поле, говорят авторы, может порождать электромагнитное излучение, но его очень трудно идентифицировать на фоне помех. Чтобы решить эту проблему, ученые провели эксперимент, измерив влияние слабых структурированных полей на электромагнитное излучение биологических объектов. Полученных ими данных оказалось достаточно, чтобы построить математическую модель злоумышленника. Таким образом ученым удалось подтвердить эффективность созданной ими системы из датчиков сейсмической активности и электромагнитного поля для обнаружения антропогенной угрозы и определения ее местоположения.

После того как потенциальный злоумышленник обнаружен в опасной зоне, туда могут быть направлены представители правоохранительных органов.

Ранее ученые обнаружили, что насекомые могут генерировать электричество.

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