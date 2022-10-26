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Китайцы вживили голубю чип на солнечной батарее для управления полетом

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Journal of Biomedical Engineering

Китайцы разработали систему управления полетом голубя с помощью электростимуляции. Об этом сообщает South China Morning Post.

Идея управлять живыми существами с помощью электродов не нова. Наибольшей проблемой при этом является поиск адекватного источника питания, достаточного легкого и компактного, чтобы не мешать животному.

Специалисты Шаньдунского университета науки и технологии создали систему управления голубем на солнечной батарее. Небольшая литиевая батарея, заряжаемая панелью, питала устройство управления мозгом на голове птицы, генерируя сигналы для стимуляции нервов, связь с учеными поддерживалась по радио. Основную часть системы закрепили на спине за шеей голубя, а сам мозговой имплант — на макушке. В результате длительность управляемого полета достигла двух часов в солнечный день. Эксперименты группы с пятью голубями показали, что птицы могут выполнять простые команды, такие как поворот вправо или влево, с точностью 80-90 процентов. Исследователи говорят, что птицы иногда не реагировали из-за усталости или неожиданных отвлекающих факторов.

По мнению исследований, у подобных систем есть и потенциальные военные приложения — например для скрытного наблюдения за противником с воздуха.

Ранее китайцы заставили робособак объединиться в свору и прочесать окрестности.

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