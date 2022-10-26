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Инженеры создали робота с множеством щупалец как у осьминога

Инженеры создали робота со способностью захватывать предметы сложной формы. Видео с демонстрацией работы робота опубликовано на YouTube-канале Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences.

Создание мягких роботов — одно из наиболее важных направлений робототехники. Традиционные металлические или пластиковые манипуляторы хороши для удержания прочных предметов правильной формы, но множество объектов — от наушников до листьев салата — обладают неправильной формой, и человеческому мозгу приходится подбирать наиболее удобный захват для них. В этом сильно помогает мягкость, гибкость и подвижность человеческой руки.

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Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences/YouTube

Инженеры Гарвардского университета решили создать робота с «осьминожьим» манипулятором для достижения аналогичного результата. В манпуляторе установлено 12 полых трубок из эластомера, закрытых с одной стороны и подключенных к насосу с другой. Особенность этих трубок заключается в том, что они их строение не идеально круглое: с одной стороны стенка сделана толще. В обычном состоянии это незаметно, но когда насос начинает закачивать в них воздух эта ассиметрия заставляет трубку изгибаться и закручиваться вокруг предмета. Кроме того, трубки могут закручиваться вокруг или упираться друг в друга, увеличивая вероятность удачного захвата.

Единичная трубка не смогла бы захватить предмет. Но за счет того, что их 12, манипулятор эффективно хватает предметы разной формы и с разным типом поверхности. Чтобы отпустить предмет, достаточно убрать из трубок избыточное давление, выключив пневмонасос. Применять такого робота можно, например, в сфере сельского хозяйства для бережного обращения с овощами и фруктами.

Ранее китайцы вживили голубю чип на солнечной батарее для управления полетом.

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