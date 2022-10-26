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МФТИ: российские ученые создали карту распределения пыли в Млечном Пути

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European Southern Observatory

Российские ученые создали трехмерную карту скоплений пыли в нашей галактике. Об этом сообщает пресс-служба МФТИ.

В последние десятилетия астрономы получили точные данные о строении многих галактик, оценили их массу и ее распределение. Однако парадоксальным образом исследование ближайшей галактики — Млечного Пути — представляет собой более сложную проблему. Астрономы находятся внутри нее, и не могут взглянуть со стороны, и потому для ее картографирования приходится применять более сложные методы.

«Астрономам всегда интересно понять, как распределено вещество в Млечном Пути, и мы здесь просвечиваем его с помощью далеких маяков — ядер других галактик. По тому, как меняется их излучение, мы понимаем состав и расположение межзвездной среды, и это позволяет нам изучить наш космический дом еще лучше», — сказал астроном из МФТИ Александр Плавин.

Чтобы построить карту, авторы охарактеризовали рассеяние излучения примерно 8,9 тыс. квазаров, приходящее на Землю со всех направлений. Квазары — это самые яркие источники излучения во вселенной, представляющие собой активные ядра галактик.

В ходе работы ученые уделяли особое внимание низкочастотным сигналам, которые особенно сильно рассеиваются под действием скоплений пыли в межзвездной среде. Полученные данные подтвердили, что основные запасы пыли Млечного Пути сосредоточены в центральных регионах галактики, в районе сверхмассивной черной дыры внутри радиоисточника Sgr A*.

Кроме того, обнаружены большие скопления пыли в тех регионах галактики, которые расположены в пределах туманности Ориона, созвездия Лебедя, а также в окрестностях остатков сверхновой Cas A в созвездии Кассиопеи, и ее аналогов в созвездиях Тельца (Taurus A) и Парусов (Vela).

Авторы исследования надеются, что данная карта поможет узнать закономерности развития галактик и позволит создать наиболее точную модель Млечного Пути.

Ранее астрономы зафиксировали мощный «галактический ветер» в созвездии треугольника.

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