Инженеры сделали сапоги-скороходы для походки Майкла Джексона

Инженеры представили накладки на обувь с роликами для ускорения ходьбы. Описание устройства опубликовано на его странице Kickstarter.

Устройство разработала компания Shift Robotics. Накладки можно прикрепить к подошве любой повседневной обуви с помощью ремешков. Во время ходьбы активируются установленные внизу ролики с электроприводом, которые добавляют к собственной скорости человека несколько метров в секунду. Накладки назвали Moonwalkers в качестве отсылки к знаменитому танцевальному движению «лунная походка» Майкла Джексона. Во время него артист делал вид, что шагает вперед, но двигался назад, в результате чего возникала иллюзия, что подошвы не цепляются за пол. При использовании Moonwalkers ноги и правда не сцеплены с полом и движутся медленнее, чем сам человек.

По заявлению разработчика, накладки способы увеличить скорость движения в 3,5 раза. Включение и выключение ускорения производится наклоном ноги, и при подъеме по ступенькам ролики необходимо застопорить. Скорость вращения роликов подбирается автоматически, в зависимости от темпа шагов. Заряжаются накладки через USB-C, одного заряда должно хватить на 10 километров пути. В данный момент проходит краудфандинговая компания, в случае успеха которой разработчики смогут развернуть производство и начать отгружать Moonwalkers покупателям. Ориентировочная стоимость одной пары — $1 000.

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