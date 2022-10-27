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Психологи выяснили, какой пол испытывает более сильное сексуальное влечение

Треть женщин имеют более высокое сексуальное влечение, чем «средний» мужчина

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Unsplash

Мужчины испытывают гораздо более сильное сексуальное влечение по сравнению с женщинами, выяснили психологи из Саарского университета в Германии. Работа исследовательской группы была опубликована в журнале Psychological Bulletin.

Проанализировав более 211 исследований с 1996 года, в которых приняли участие 621 тыс. человек старше 14 лет, исследователи обнаружили, что мужчины постоянно сообщают о более высоком сексуальном влечении. Мужчины чаще женщин говорят, что они проводят значительно больше времени, думая о сексе, фантазируя о сексе, испытывая сексуальное желание и мастурбируя.

Однако от 24% до 29% женщин имеют более высокое сексуальное влечение, чем «средний» мужчина.

«Что нас удивило, так это то, что результаты были одинаковыми для разных стран, возрастных групп, этнических групп или сексуальной ориентации. Мужчины, имеющие более высокое сексуальное влечение, чем женщины, кажутся довольно универсальным психологическим шаблоном», – отметили ученые.

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