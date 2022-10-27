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Биологи впервые увидели, как мадагаскарский лемур ковыряется в носу

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A.-C. Fabre et.al.

Биологи впервые зафиксировали необычное поведение мадагаскарского лемура. Животное ковырялось в носу с помощью своего длинного среднего пальца и поедало слизь. Работа ученых из Музея естественной истории была опубликована в журнале Journal of Zoology.

Их длинные пальцы составляют около 65% от длины их руки, а сама рука составляет более 40% от общей длины их передних конечностей. Ранее ученые считали, что этот примат использует свой необычный палец только для охоты на личинок насекомых в полых бревнах — за счет его длины животному удобно доставать пропитание из труднодоступный мест. Однако это оказалась далеко не единственная функция пальца.

Ученые установили, что с его помощью лемур, ковыряя нос, лемур может достать до самого горла. По словам исследователей, подобное поведение есть у 11 других видов приматов, в том числе и у людей.

Этот инстинкт может быть полезным для здоровья, так как некоторые ученые уверены, что слизь из носа может содержать белки, полезные для иммунной системы животного. Однако другие исследователи считают, что приматам просто нравится консистенция и вкус содержимого их носа.

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