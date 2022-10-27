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Москвичи могут сделать прививку от COVID-19 назальной вакциной «Спутник»

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Павел Львов/РИА Новости

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что для москвичей стала доступна назальная вакцина «Спутник» от COVID-19. Ее слова приводит ТАСС.

Ракова сообщила, что назальная вакцина поступила в медучреждения столицы и доступна в некоторых поликлиниках.

«Мы начали поставки назальной вакцины «Спутник» в столичные медучреждения. Защитить себя от коронавирусной инфекции с помощью нового препарата москвичи могут во всех городских пунктах вакцинации от коронавируса», — пояснила заместитель мэра.

Она добавила, что сделать прививку можно без записи в мобильном пункте вакцинации в ГУМе и Троицкой городской больнице, а также по записи в городских поликлиниках. Вакцина представляет собой двухкомпонентный «Спутник V».

Ранее медики сравнили риски тромбоза после использования разных вакцин против COVID-19. Так, вакцина AstraZeneca повышает риск тромбоза на 30%.

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