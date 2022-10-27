Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Китай начал вакцинировать людей от ковид аэрозолем из стаканчика 12:32
Посольство РФ направило ноту в МИД Франции для расследования... 12:29
В дилерских центрах Lada заканчиваются автомобили семейства Vesta 12:29
Жительница Ульяновской области до смерти забила подругу... 12:29
Губерниев считает, что все российские сборные в полном составе... 12:28
Сенатор Климов: покинувшие РФ после начала СВО могут попасть... 12:27
Российский сериал «Батя» получил приз за лучший... 12:26
Мобилизованные в Бурятии совершенствуют навыки управления танками... 12:25
«Ъ»: Ростелеком займется выпуском смартфонов и планшетов... 12:24
Певица Глюкоза рассказала, как справляется с тревогой и паникой 12:24

Ребенок нашел в Норвегии 1000-летнюю миску эпохи викингов

close
100%
Hinrich Basemann/Global Look Press

В Норвегии нашли древнюю миску эпохи викингов. Ее фотографии опубликовал телеканал NRK.

Находку совершил десятилетний Эрик во время прогулки на лодке с отцом по реке Гломма. Миска лежала в песке на берегу, и первоначально ее приняли за корень дерева. Отец мальчика нехотя отправил предмет в Совет округа Иннландет, после чего власти отщепили от миски небольшой фрагмент и послали на анализ в лабораторию во Флориде.

Радиоуглеродный анализ показал, что миской пользовались примерно 800-1000 лет назад, когда в Норвегии жили викинги. Миска выполнена довольно грубо и, вероятно, пользовался ей бедняк. Ценность находки пока не ясна – археологам известно много таких мисок, но все по фрагментам.

Традиционно норвежцы эпохи викингов ассоциируются с красивым вооружением и богатыми кладами, но в действительности подавляющая масса населения жила очень бедно. Именно поэтому люди становились викингами — участниками заморских походов ради добычи, наемничества или, в редких случаях, поселения в благоприятных условиях. Реальное богатство в ходе этого обретали лишь единицы из тысячи, в основном — вожди.

Ранее в Пензе на стройке обнаружили тело шерстистого носорога ледникового периода.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+