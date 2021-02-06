Из актеров в президенты: 110 лет назад родился Рональд Рейган

110 лет назад, 6 февраля 1911 года, в семье мелкого торговца ирландского происхождения и любительницы театра появился на свет Рональд Рейган – будущий 40-й президент США. Он выучился на экономиста и социолога, на заре карьеры работал спортивным комментатором на радио, а в 26 лет стал киноактером в Голливуде. За 30 лет актерской деятельности снялся в 54 художественных фильмах – правда, в основном это было кино второго сорта. Во время Второй мировой войны Рейган проходил службу в ВВС США, где озвучивал военно-учебные фильмы.



После войны актер всерьез занялся политикой. Его взгляды менялись по мере происходящих в мире событий из либеральных в консервативные. В 1964 году Рейган перешел из Демократической в Республиканскую партию, где примкнул к так называемым «ястребам». В 1960-1970-е годы он дважды выдвигал свою кандидатуру на пост президента от республиканцев, но не преуспел. Занять должность главы государства Рейгану удалось с третьей попытки: 4 ноября 1980 года он победил демократа Джимми Картера. Впоследствии переизбрался на второй срок и руководил страной до 20 января 1989 года.



Рейган выступал с программой восстановления военного превосходства США и наращивания экономической мощи державы. На первом этапе своего правления он способствовал усилению гонки вооружений и распространению ее на космос. В 1983-м назвал СССР «империей зла». Позднее участвовал в переговорах с генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. В декабре 1987 года Рейган подписал договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности, а в 1988-м посетил Советский Союз с официальным визитом.



В последние годы жизни Рейган страдал болезнью Альцгеймера. Один из самых популярных американских президентов в истории скончался 5 июня 2004 года.