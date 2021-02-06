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Рональд Рейган во время работы на борту номер один, 1986 год Рональд Рейган во время работы на борту номер один, 1986 год
Мать 40-го президента США Нелли Уиллсон Рейган была протестанткой англо-шотландского происхождения. Она очень любила театр и с увлечением участвовала в представлениях. На фото: братья Рональд и Нил с родителями Джеком и Нелли Рейган на рождественском снимке 1916&ndash;1917 годов Мать 40-го президента США Нелли Уиллсон Рейган была протестанткой англо-шотландского происхождения. Она очень любила театр и с увлечением участвовала в представлениях. На фото: братья Рональд и Нил с родителями Джеком и Нелли Рейган на рождественском снимке 1916&ndash;1917 годов
До 1947 года Рейган был активистом организаций «Объединенные федералисты мира» и «Американцы &ndash; сторонники демократических действий». После начала «холодной войны» он сотрудничал с комиссией Палаты представителей Конгресса США по расследованию антиамериканской деятельности До 1947 года Рейган был активистом организаций «Объединенные федералисты мира» и «Американцы &ndash; сторонники демократических действий». После начала «холодной войны» он сотрудничал с комиссией Палаты представителей Конгресса США по расследованию антиамериканской деятельности
В 1937 году молодой Рейган заключил контракт с кинокомпанией Warner Bros. На фото: Бетт Дэвис и Рональд Рейган в фильме &laquo;Победить темноту&raquo; (1939) В 1937 году молодой Рейган заключил контракт с кинокомпанией Warner Bros. На фото: Бетт Дэвис и Рональд Рейган в фильме &laquo;Победить темноту&raquo; (1939)
Рейган во времена работы спортивным комментатором на радио, 1933&ndash;1937 годы Рейган во времена работы спортивным комментатором на радио, 1933&ndash;1937 годы
Рейган трижды участвовал в переговорах с Михаилом Горбачевым: в Женеве в 1985 году, в Рейкьявике в 1986-м и в Москве в 1988-м. На фото: генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган подписывают в Белом доме Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, 1987 год Рейган трижды участвовал в переговорах с Михаилом Горбачевым: в Женеве в 1985 году, в Рейкьявике в 1986-м и в Москве в 1988-м. На фото: генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган подписывают в Белом доме Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, 1987 год
В 1966 году Рейган одержал победу на выборах губернатора Калифорнии. Этот пост он занимал по январь 1975 года. На фото: Рональд и Нэнси Рейган во время кампании в Южной Каролине, 1980 год В 1966 году Рейган одержал победу на выборах губернатора Калифорнии. Этот пост он занимал по январь 1975 года. На фото: Рональд и Нэнси Рейган во время кампании в Южной Каролине, 1980 год
Нэнси Дэвис, вторая жена Рейгана, была приемной дочерью известного в Чикаго нейрохирурга. На фото: Рональд и Нэнси Рейган (в центре) в день свадьбы в 1952 году Нэнси Дэвис, вторая жена Рейгана, была приемной дочерью известного в Чикаго нейрохирурга. На фото: Рональд и Нэнси Рейган (в центре) в день свадьбы в 1952 году
Рейган всегда любил спорт и в юности активно им занимался. Из-за проблем со зрением он не играл в бейсбол, выбрав американский футбол. В фильме «Ньют Рокни &mdash; настоящий американец» (1940) Рейган сыграл знаменитого футболиста Джорджа Гиппера. На фото: кадр из фильма Рейган всегда любил спорт и в юности активно им занимался. Из-за проблем со зрением он не играл в бейсбол, выбрав американский футбол. В фильме «Ньют Рокни &mdash; настоящий американец» (1940) Рейган сыграл знаменитого футболиста Джорджа Гиппера. На фото: кадр из фильма
Инаугурация Рональда Рейгана в 1985 году Инаугурация Рональда Рейгана в 1985 году
Рональд Рейган в роли ведущего телесериала General Electric Theater, 1954&ndash;1962 годы Рональд Рейган в роли ведущего телесериала General Electric Theater, 1954&ndash;1962 годы
Роналд Рейган и Джордж Буш в Далласе, 1984 год Роналд Рейган и Джордж Буш в Далласе, 1984 год
Рейганы по дороге в Белый дом после инаугурации, 1981 год Рейганы по дороге в Белый дом после инаугурации, 1981 год
Рональд и Нэнси Рейган с сыном Роном и дочерью Патрицией, 1960 год Рональд и Нэнси Рейган с сыном Роном и дочерью Патрицией, 1960 год
Нэнси и Рональд Рейган на отдыхе, 1971 год Нэнси и Рональд Рейган на отдыхе, 1971 год
Президент США Рональд Рейган и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер во время встречи в Лондоне, 1982 год Президент США Рональд Рейган и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер во время встречи в Лондоне, 1982 год
Рональд Рейган на ранчо в 1976 году Рональд Рейган на ранчо в 1976 году

Из актеров в президенты: 110 лет назад родился Рональд Рейган

110 лет назад, 6 февраля 1911 года, в семье мелкого торговца ирландского происхождения и любительницы театра появился на свет Рональд Рейган – будущий 40-й президент США. Он выучился на экономиста и социолога, на заре карьеры работал спортивным комментатором на радио, а в 26 лет стал киноактером в Голливуде. За 30 лет актерской деятельности снялся в 54 художественных фильмах – правда, в основном это было кино второго сорта. Во время Второй мировой войны Рейган проходил службу в ВВС США, где озвучивал военно-учебные фильмы.

После войны актер всерьез занялся политикой. Его взгляды менялись по мере происходящих в мире событий из либеральных в консервативные. В 1964 году Рейган перешел из Демократической в Республиканскую партию, где примкнул к так называемым «ястребам». В 1960-1970-е годы он дважды выдвигал свою кандидатуру на пост президента от республиканцев, но не преуспел. Занять должность главы государства Рейгану удалось с третьей попытки: 4 ноября 1980 года он победил демократа Джимми Картера. Впоследствии переизбрался на второй срок и руководил страной до 20 января 1989 года.

Рейган выступал с программой восстановления военного превосходства США и наращивания экономической мощи державы. На первом этапе своего правления он способствовал усилению гонки вооружений и распространению ее на космос. В 1983-м назвал СССР «империей зла». Позднее участвовал в переговорах с генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. В декабре 1987 года Рейган подписал договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности, а в 1988-м посетил Советский Союз с официальным визитом.

В последние годы жизни Рейган страдал болезнью Альцгеймера. Один из самых популярных американских президентов в истории скончался 5 июня 2004 года.
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