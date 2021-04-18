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Улица Сакраменто в Сан-Франциско после разрушительного землетрясения и пожара 18 апреля 1906 года Улица Сакраменто в Сан-Франциско после разрушительного землетрясения и пожара 18 апреля 1906 года
Последствия землетрясения в Сан-Франциско, 18 апреля 1906 года Последствия землетрясения в Сан-Франциско, 18 апреля 1906 года
Сан-Франциско после землетрясения, 18 апреля 1906 года Сан-Франциско после землетрясения, 18 апреля 1906 года
Жители Сан-Франциско, пострадавшие в результате землетрясения 18 апреля 1906 года, около своих палаток в Пресидио Жители Сан-Франциско, пострадавшие в результате землетрясения 18 апреля 1906 года, около своих палаток в Пресидио
Последствия землетрясения в Сан-Франциско, 18 апреля 1906 года Последствия землетрясения в Сан-Франциско, 18 апреля 1906 года
Сан-Франциско после землетрясения, 18 апреля 1906 года Сан-Франциско после землетрясения, 18 апреля 1906 года
Улицы разрушенного землетрясением и пожаром Сан-Франциско, 18 апреля 1906 года Улицы разрушенного землетрясением и пожаром Сан-Франциско, 18 апреля 1906 года
Пострадавшие в результате землетрясения в Сан-Франциско 18 апреля 1906 года строят убежище из фрагментов разрушенных зданий Пострадавшие в результате землетрясения в Сан-Франциско 18 апреля 1906 года строят убежище из фрагментов разрушенных зданий
Последствия землетрясения в Сан-Франциско, 18 апреля 1906 года Последствия землетрясения в Сан-Франциско, 18 апреля 1906 года
Поврежденные дома на Говард-стрит в Сан-Франциско после землетрясения 18 апреля 1906 года Поврежденные дома на Говард-стрит в Сан-Франциско после землетрясения 18 апреля 1906 года
Последствия землетрясения в Сан-Франциско, 18 апреля 1906 года Последствия землетрясения в Сан-Франциско, 18 апреля 1906 года
Сан-Франциско после землетрясения, 18 апреля 1906 года Сан-Франциско после землетрясения, 18 апреля 1906 года

«Большая американская перетряска»: 115 лет землетрясению в Сан-Франциско

18 апреля 1906 года, в 5 часов 12 минут утра в Сан-Франциско произошло сильное землетрясение с магнитудой 8,3. Оно продолжалось около 40 секунд, но привело к полному или частичному разрушению 80% городских зданий. Многих жителей выкинуло из кроватей — они даже не успели понять, в чем дело.

Хотя официально сообщалось о 498 жертвах, сегодня считается, что погибли до 3 тыс. человек. Около 300 тыс. жителей при этом лишились крова. Общий ущерб оценивался в $400 млн (более $6,5 млрд по современному курсу). Землетрясение сопровождалось смещениями грунта вдоль разлома Сан-Андреас на расстояние до 8,5 м. Люди попали в ловушку между потопом и приближающимся к их районам пожаром. Жизнь многим спасла экстренная эвакуация через бухту. Тушение пожаров затруднялось тем, что система водоснабжения города оказалась разрушена землетрясением. Город превратился в пылающие развалины. Реконструкция Сан-Франциско заняла много лет.
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