«Большая американская перетряска»: 115 лет землетрясению в Сан-Франциско

18 апреля 1906 года, в 5 часов 12 минут утра в Сан-Франциско произошло сильное землетрясение с магнитудой 8,3. Оно продолжалось около 40 секунд, но привело к полному или частичному разрушению 80% городских зданий. Многих жителей выкинуло из кроватей — они даже не успели понять, в чем дело.



Хотя официально сообщалось о 498 жертвах, сегодня считается, что погибли до 3 тыс. человек. Около 300 тыс. жителей при этом лишились крова. Общий ущерб оценивался в $400 млн (более $6,5 млрд по современному курсу). Землетрясение сопровождалось смещениями грунта вдоль разлома Сан-Андреас на расстояние до 8,5 м. Люди попали в ловушку между потопом и приближающимся к их районам пожаром. Жизнь многим спасла экстренная эвакуация через бухту. Тушение пожаров затруднялось тем, что система водоснабжения города оказалась разрушена землетрясением. Город превратился в пылающие развалины. Реконструкция Сан-Франциско заняла много лет.