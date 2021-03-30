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Пуля остановилась в 2,5 см от сердца: как фанат Фостер пытался убить Рейгана
30 марта 1981 года, всего через 69 дней после вступления в должность президента США, Рональд Рейган пережил покушение в Вашингтоне. Когда глава государства вышел из отеля «Хилтон» и направился к машине, приветствуя толпу, некто Джон Хинкли шесть раз выстрелил в его сторону. Одна из пуль вошла в левую подмышку Рейгана, задела легкое и остановилась в 2,5 см от сердца. При этом сначала охранники президента не заметили ранения, а сам он решил, что повредил ребро в результате падения.
Уже в автомобиле у Рейгана пошла кровь изо рта. Его доставили в ближайшую университетскую больницу и срочно прооперировали. Медикам удалось спасти жизнь 70-летнего президента. Его пресс-секретарю Джеймсу Брейди повезло меньше: он стал инвалидом. Ранения также получили полицейский Томас Делаханти и сотрудник Секретной службы Тимоти Маккарти.
Вскоре выяснилось, что своим поступком Хинкли надеялся привлечь внимание голливудской актрисы Джоди Фостер, в которую он влюбился после выхода на экраны фильма «Таксист». Молодой человек преследовал красотку и страдал от отсутствия взаимности. Вместо тюрьмы его поместили в психбольницу, а в 2014 году выпустили, решив, что он более не представляет угрозы для окружающих. Подробнее о событиях тех дней — в материале «Газеты.Ru».
Уже в автомобиле у Рейгана пошла кровь изо рта. Его доставили в ближайшую университетскую больницу и срочно прооперировали. Медикам удалось спасти жизнь 70-летнего президента. Его пресс-секретарю Джеймсу Брейди повезло меньше: он стал инвалидом. Ранения также получили полицейский Томас Делаханти и сотрудник Секретной службы Тимоти Маккарти.
Вскоре выяснилось, что своим поступком Хинкли надеялся привлечь внимание голливудской актрисы Джоди Фостер, в которую он влюбился после выхода на экраны фильма «Таксист». Молодой человек преследовал красотку и страдал от отсутствия взаимности. Вместо тюрьмы его поместили в психбольницу, а в 2014 году выпустили, решив, что он более не представляет угрозы для окружающих. Подробнее о событиях тех дней — в материале «Газеты.Ru».