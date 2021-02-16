Гордость советского автопрома: 45 лет грузовику «КамАЗ»

В конце 1969 года в Набережных Челнах по постановлению партии и правительства СССР началось строительство Камского автозавода («КамАЗ»). Он был рассчитан на производство 150 тыс. большегрузных автомобилей и 250 тыс. двигателей в год. В 1974-м был подготовлен первый опытный образец, а 16 февраля 1976 года с главного сборочного конвейера сошел первый серийный грузовик. По традиции тех лет машины из первой партии украсили лозунгом «Наш подарок XXV съезду КПСС».



КамАЗ-5320 был оснащен трехместной кабиной, расположенной над двигателем и откидывающейся вперед. Двигатель, сцепление и коробка передач образовывали единый силовой агрегат, установленный на передних, задних и поддерживающей опорах. Самый первый грузовой автомобиль-тягач «КамАЗ-5320» долгое время работал в Башкирии, позднее был выкуплен музеем и восстановлен. Сейчас он выставлен в качестве музейного экспоната.



Уже ко времени сдачи в эксплуатацию первой очереди завода в конце 1976 года «КамАЗ» обладал огромными производственными фондами. Они были в два раза выше, чем на ВАЗе, и в три раза превосходили общеотраслевой показатель по Минавтопрому. Темпы роста производства на «КамАЗе» были рекордными. За первые полтора года завод выпустил 15 тыс. автомобилей, а в июне 1979-го количество собранных машин перевалило за 100 тыс. В 1988 году была образована заводская гоночная команда «КАМАЗ-мастер» — многократный победитель престижных ралли-рейдов, начиная с «Дакара». В 2018 году «КамАЗ» начал поставлять для транспортной системы Москвы электробусы и зарядные станции.