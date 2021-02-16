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Первые опытные образцы автомобилей &laquo;КамАЗ&raquo;, 1976 год Первые опытные образцы автомобилей &laquo;КамАЗ&raquo;, 1976 год
Грузовые автомобили &laquo;Камаз&raquo; (сельскохозяйственный вариант и седельный тягач с полуприцепом), которые предполагается выпускать на Камском автомобильном заводе в центре Москвы, 1974 год Грузовые автомобили &laquo;Камаз&raquo; (сельскохозяйственный вариант и седельный тягач с полуприцепом), которые предполагается выпускать на Камском автомобильном заводе в центре Москвы, 1974 год
Передовые сборщики главного конвейера камского объединения по производству большегрузных автомобилей &laquo;КамАЗ&raquo;, 1976 год Передовые сборщики главного конвейера камского объединения по производству большегрузных автомобилей &laquo;КамАЗ&raquo;, 1976 год
Главный конвейер Камского автомобильного завода, 1991 год Главный конвейер Камского автомобильного завода, 1991 год
Члены делегации Коммунистической партии Франции во главе с заместителем главного секретаря партии Жоржем Марше осматривают двигатель, который позже будет устанавливаться на &laquo;КамАЗ&raquo;, 1971 год Члены делегации Коммунистической партии Франции во главе с заместителем главного секретаря партии Жоржем Марше осматривают двигатель, который позже будет устанавливаться на &laquo;КамАЗ&raquo;, 1971 год
Автомобили &laquo;КамАЗ&raquo; на стоянке перед заводом, 1982 год Автомобили &laquo;КамАЗ&raquo; на стоянке перед заводом, 1982 год
5000-й автомобиль &laquo;КамАЗ&raquo; сходит с конвейера Камского автозавода, 1976 год 5000-й автомобиль &laquo;КамАЗ&raquo; сходит с конвейера Камского автозавода, 1976 год
Вахтовый автобус-вездеход Камского автомобильного завода на ВДНХ, 1991 год Вахтовый автобус-вездеход Камского автомобильного завода на ВДНХ, 1991 год
Участница коммунистического субботника, слесарь-сборщик главного конвейера &laquo;КамАЗ&raquo; Светлана Давлетшина, 1982 год Участница коммунистического субботника, слесарь-сборщик главного конвейера &laquo;КамАЗ&raquo; Светлана Давлетшина, 1982 год
Полноприводные автомобили КамАЗ-43101 во время испытательного пробега, 1991 год Полноприводные автомобили КамАЗ-43101 во время испытательного пробега, 1991 год
6105989 13.12.2019 13 декабря 2019. Президент России Владимир Путин в кабине автомобиля Kamaz Continent во время посещения ПАО &laquo;КамАЗ&raquo;, 2019 год 6105989 13.12.2019 13 декабря 2019. Президент России Владимир Путин в кабине автомобиля Kamaz Continent во время посещения ПАО &laquo;КамАЗ&raquo;, 2019 год
Машина экипажа 501 в составе Антона Шибалова, Дмитрия Никитина и Ивана Татаринова спортивной команды &laquo;КАМАЗ-мастер&raquo; на трассе 6-го этапа ралли-марафона &laquo;Дакар-2021&raquo; в классе грузовиков в Саудовской Аравии,январь 2021 года Машина экипажа 501 в составе Антона Шибалова, Дмитрия Никитина и Ивана Татаринова спортивной команды &laquo;КАМАЗ-мастер&raquo; на трассе 6-го этапа ралли-марафона &laquo;Дакар-2021&raquo; в классе грузовиков в Саудовской Аравии,январь 2021 года
Полицейский автозак на базе автомобиля &laquo;КамАЗ&raquo; на территории аэропорта Внуково, 17 января 2021 года Полицейский автозак на базе автомобиля &laquo;КамАЗ&raquo; на территории аэропорта Внуково, 17 января 2021 года
Гоночный грузовик российской команды &laquo;КаМАЗ&nbsp;- Мастер&raquo; производит тестовый заезд на полигоне команды, 2011 год Гоночный грузовик российской команды &laquo;КаМАЗ&nbsp;- Мастер&raquo; производит тестовый заезд на полигоне команды, 2011 год

Гордость советского автопрома: 45 лет грузовику «КамАЗ»

В конце 1969 года в Набережных Челнах по постановлению партии и правительства СССР началось строительство Камского автозавода («КамАЗ»). Он был рассчитан на производство 150 тыс. большегрузных автомобилей и 250 тыс. двигателей в год. В 1974-м был подготовлен первый опытный образец, а 16 февраля 1976 года с главного сборочного конвейера сошел первый серийный грузовик. По традиции тех лет машины из первой партии украсили лозунгом «Наш подарок XXV съезду КПСС».

КамАЗ-5320 был оснащен трехместной кабиной, расположенной над двигателем и откидывающейся вперед. Двигатель, сцепление и коробка передач образовывали единый силовой агрегат, установленный на передних, задних и поддерживающей опорах. Самый первый грузовой автомобиль-тягач «КамАЗ-5320» долгое время работал в Башкирии, позднее был выкуплен музеем и восстановлен. Сейчас он выставлен в качестве музейного экспоната.

Уже ко времени сдачи в эксплуатацию первой очереди завода в конце 1976 года «КамАЗ» обладал огромными производственными фондами. Они были в два раза выше, чем на ВАЗе, и в три раза превосходили общеотраслевой показатель по Минавтопрому. Темпы роста производства на «КамАЗе» были рекордными. За первые полтора года завод выпустил 15 тыс. автомобилей, а в июне 1979-го количество собранных машин перевалило за 100 тыс. В 1988 году была образована заводская гоночная команда «КАМАЗ-мастер» — многократный победитель престижных ралли-рейдов, начиная с «Дакара». В 2018 году «КамАЗ» начал поставлять для транспортной системы Москвы электробусы и зарядные станции.
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