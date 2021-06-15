Как строили московское метро

90 лет назад, 15 июня 1931 года, Пленум ЦК ВКП принял резолюцию о строительстве московского метрополитена. Уже с начала следующего года специально созданная для этого организация — Метрострой — начала прорубать первые тоннели. Труд по возведению станций был тяжелым, строителей не хватало, и на работы «мобилизовали» рабочих фабрик и комсомольцев. Закончить же первую линию метро — от станции «Сокольники» до станции «Парк Культуры» — удалось только через три года. Открыт московский метрополитен был 14 мая 1935 года.



Как строили первые станции московского метрополитена — в фотогалерее «Газеты.Ru».