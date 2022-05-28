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Невероятный полет Матиаса Руста

35 лет назад прямо на Красной площади сел самолет «Цессна-172», за штурвалом которого находился 19-летний немец Матиас Руст. Вылетев в 13.30 из аэропорта в Хельсинки, он с отключенными, кроме приемника бортового радиокомпаса, средствами радиосвязи пересек границу воздушного пространства СССР, долетел до Москвы и приземлился на Большом Москворецком мосту. За полетом наблюдали войска ПВО, для опознания объекта были высланы истребители. Однако сбивать самолет было запрещено, так что до Москвы он добрался невредимым.

Сам Руст называл свой полет «полетом мира». «Прежде всего, этим полетом я хотел способствовать миру во всем мире, — говорил он. — Вторая моя цель — посодействовать взаимопониманию между нашими народами через этот полет». Однако от тюремного заключения мирные намерения его не уберегли: юноша был обвинен в хулиганстве, нарушении авиационного законодательства и незаконном пересечении советской границы и осужден на четыре года. Впрочем, уже в следующем году он был амнистирован и вернулся в Германию.

Полет Матиаса Руста — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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