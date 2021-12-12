Покоритель полюсов и океанов. Федору Конюхову — 70

Первый в мире человек, который достиг пяти полюсов Земли, в воскресенье отмечает 70-летний юбилей. Федор Конюхов родился 12 декабря 1951 года в селе Чкалово Запорожской области УССР.

В одиночку он совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, причем один раз — на весельной лодке. Первый россиянин, побывавший на всех высочайших вершинах частей света, в одиночку на Южном и Северном полюсах. Обладатель национальной премии «Хрустальный компас» и мировых рекордов Гиннесса.

Интересно, что в 1974–1995 годах Конюхов проживал в Находке, откуда потом переехал в Москву.

Первую экспедицию он осуществил в 15 лет, когда пересек Азовское море на весельной лодке. С тех пор Конюхов совершил более 50 уникальных экспедиций и восхождений, выражая свое видение мира в картинах и книгах.

О жизни и достижениях знаменитого путешественника — в фотогалерее «Газеты.Ru».