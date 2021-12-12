Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Россияне рассказали о любимых новогодних фильмах 08:32
Мужа кассира банка из Ачинска, укравшей 23 млн руб... 08:31
Политолог определил виновных в развале СССР 08:28
«Рубин» удалил сразу несколько своих аккаунтов в социальных сетях 08:19
В России спроектирован защитный противогаз-бронешлем 08:13
Олимпийский чемпион раскритиковал биатлонистку сборной России 08:10
Россиянка спасла жизнь 79-летней соседке и сразу же ее обокрала 07:55
Быстров высказался о «трусливом» футболе... 07:51
Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная... 07:48
В МИД России разочарованы политикой европейцев 07:37
Фото

Покоритель полюсов и океанов. Федору Конюхову — 70

Первый в мире человек, который достиг пяти полюсов Земли, в воскресенье отмечает 70-летний юбилей. Федор Конюхов родился 12 декабря 1951 года в селе Чкалово Запорожской области УССР.

В одиночку он совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, причем один раз — на весельной лодке. Первый россиянин, побывавший на всех высочайших вершинах частей света, в одиночку на Южном и Северном полюсах. Обладатель национальной премии «Хрустальный компас» и мировых рекордов Гиннесса.

Интересно, что в 1974–1995 годах Конюхов проживал в Находке, откуда потом переехал в Москву.

Первую экспедицию он осуществил в 15 лет, когда пересек Азовское море на весельной лодке. С тех пор Конюхов совершил более 50 уникальных экспедиций и восхождений, выражая свое видение мира в картинах и книгах.

О жизни и достижениях знаменитого путешественника — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Скопировать ссылку
Картина дня
Заразнее, но менее опасен. В ВОЗ сравнили «омикрон» и «дельту»
ВОЗ: штамм коронавируса «омикрон» менее опасен, чем «дельта»
В Ливии заявили о 7 тысячах российских наемников
Глава Высшего госсовета Ливии указал на попытки «Вагнера» захватить страну
Путин рассказал, как Европа делила Россию на несколько стран в 90-е
Путин вспомнил, как на распад СССР отреагировали в Европе
Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения
Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная 2021»
Глава Центра Гамалеи Гинцбург: штамм «омикрон» может вытеснить «дельту»
Замглавы МИД Рябков: действия США и НАТО повторяют опыт «Карибского кризиса»
Новости
Мужа кассира банка из Ачинска, укравшей 23 млн руб., проверили на полиграфе
Политолог определил виновных в развале СССР
«Рубин» удалил сразу несколько своих аккаунтов в социальных сетях
В России спроектирован защитный противогаз-бронешлем
Олимпийский чемпион раскритиковал биатлонистку сборной России
Россиянка спасла жизнь 79-летней соседке и сразу же ее обокрала
Быстров высказался о «трусливом» футболе «Зенита»
Все новости
Георгий Бовт
Психи. И не лечатся
О том, как мир сходит с ума в буквальном смысле
«Я свободный человек». 80 лет со дня рождения «советского Ватсона» Виталия Соломина
Виталий Соломин родился в 1941 году Чите в семье музыкальных педагогов...
«Увидеть в Минске демократически избранного президента». О чем мечтает глава Евросовета
Шарль Мишель: кресло лидера Белоруссии останется пустым на саммите Восточного партнерства
Новый канцлер Германии призвал к деэскалации в Донбассе
Шольц выступил за активизацию «нормандского формата» для урегулирования на Украине
«Переваливание ответственности на Россию за собственную халтуру»: Захарова оценила угрозы G7
Главы МИД стран G7 призвали Россию к прекращению конфликта на Украине
Сокуров против Путина, обращение Моргенштерна к СК, ответ мужа Шульман Оксимирону
Новости культуры и шоу-бизнеса за неделю
«Какой же надо быть умной, чтобы все время казаться дурой». Кларе Новиковой — 75
«Если Россия не поставит оружие Турции — это сделают другие»
Как Россия поможет Турции создать истребитель пятого поколения TF-X
«Вся сумма вернется на счет владельца карты»
В банках рассказали, как получить назад украденные через онлайн-магазины деньги
«Должен сидеть гораздо дольше»: облитая кислотой в Петербурге девушка находится в коме
До 8 января арестован мужчина, обливший в Петербурге кислотой бывшую девушку
Кому из пенсионеров начислят «сельскую надбавку» в 2022 году
ПФР: повышенные выплаты не будут зависеть от того, где теперь живет пенсионер
Лучшее — детям: Huawei представила детские смарт-часы
Huawei анонсировала детские часы Huawei Watch Kids 4 Pro
«Такого еще никто не делал»: как Imanbek записывал звук атома на АЭС
Интервью с диджеем Imanbek — о съемках фильма на АЭС и жизни после получения «Грэмми»

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+