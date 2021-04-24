Понравились Сталину: 75 лет первым полетам истребителей МиГ-9 и Як-15

24 апреля 1946 года состоялся первый в истории полет двух первых советских реактивных истребителей – МиГ-9 и Як-15. В 11 часов 12 минут произвел взлет летчик-испытатель первого класса Алексей Гринчик на МиГ-9 (его полет продолжался шесть минут), а в 13:56 в небо поднялся Михаил Иванов на Як-15. Впервые в СССР на МиГ-9 была достигнута скорость 920 км/ч и выполнен комплекс фигур высшего пилотажа.



В августе 1946 года конструкторов Артема Микояна и Александра Яковлева принял в Кремле Иосиф Сталин. Он потребовал построить по 15 самолетов обоих типов к параду 7 ноября. Воздушную часть в итоге отменили из-за плохой погоды, но истребители оценили успешно и одобрили к серийному производству.



Отмечалось, что МиГ-9 в наибольшей степени отвечает боевым требованиям, особенно в части мощности вооружения, скорости, дальности и продолжительности полета. Як-15 был признан наиболее простым в эксплуатации, пилотировании и освоении летным составом. Впрочем, имелись у самолетов и недостатки, из-за которых служба истребителей в ВВС получилась недолгой. Тем не менее, они заложили основу для развития советской реактивной авиации.