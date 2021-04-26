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В помещении блочного щита управления энергоблока Чернобыльской атомной электростанции в городе Припять за несколько месяцев до катастрофы, ноябрь 1985 года В помещении блочного щита управления энергоблока Чернобыльской атомной электростанции в городе Припять за несколько месяцев до катастрофы, ноябрь 1985 года
Вид на Чернобыльскую АЭС, август 1986 год Вид на Чернобыльскую АЭС, август 1986 год
Дезактивация территории Чернобыльской атомной электростанции, апрель 1986 года Дезактивация территории Чернобыльской атомной электростанции, апрель 1986 года
Вертолеты ведут дезактивацию зданий Чернобыльской атомной электростанции после аварии, май 1986 года Вертолеты ведут дезактивацию зданий Чернобыльской атомной электростанции после аварии, май 1986 года
Члены подразделения, занимающегося дезактивацией территории Чернобыльской атомной электростанции, направляются на объект, апрель 1986 года Члены подразделения, занимающегося дезактивацией территории Чернобыльской атомной электростанции, направляются на объект, апрель 1986 года
Последствия взрыва на Чернобыльской АЭС, апрель 1986 года Последствия взрыва на Чернобыльской АЭС, апрель 1986 года
Вид на Чернобыльскую АЭС со стороны четвертого реактора, апрель 1986 года Вид на Чернобыльскую АЭС со стороны четвертого реактора, апрель 1986 года
Легковой автомобиль, выезжающий из зоны чернобыльской катастрофы, проходит дезактивацию на специально созданном пункте, апрель 1986 года Легковой автомобиль, выезжающий из зоны чернобыльской катастрофы, проходит дезактивацию на специально созданном пункте, апрель 1986 года
Вертолет производит радиологические измерения над зданием Чернобыльской АЭС после катастрофы, май 1986 год Вертолет производит радиологические измерения над зданием Чернобыльской АЭС после катастрофы, май 1986 год
Дозиметристы в специальных костюмах проводят контроль радиации на полях в районе аварии на Чернобыльской АЭС, июнь 1986 год Дозиметристы в специальных костюмах проводят контроль радиации на полях в районе аварии на Чернобыльской АЭС, июнь 1986 год
Строительство бетонного защитного саркофага &laquo;Укрытие&raquo; над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции после аварии, произошедшей 26 апреля 1986 года. Точная дата съемки не установлена. Строительство бетонного защитного саркофага &laquo;Укрытие&raquo; над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции после аварии, произошедшей 26 апреля 1986 года. Точная дата съемки не установлена.
Кладбище радиоактивной техники, использовавшейся во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, август 1990 года Кладбище радиоактивной техники, использовавшейся во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, август 1990 года
Заброшенный Дворец культуры &laquo;Энергетик&raquo; на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, 2017 год Заброшенный Дворец культуры &laquo;Энергетик&raquo; на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, 2017 год
Одна из покинутых деревень в районе Чернобыльской АЭС, октябрь 1990 год Одна из покинутых деревень в районе Чернобыльской АЭС, октябрь 1990 год
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС, 1996 год Зона отчуждения Чернобыльской АЭС, 1996 год
Колесо обозрения в заброшенном парке аттракционов на территории зоны отчуждения ЧАЭС, 2017 год Колесо обозрения в заброшенном парке аттракционов на территории зоны отчуждения ЧАЭС, 2017 год
На территории зоны отчуждения ЧАЭС, 2016 год На территории зоны отчуждения ЧАЭС, 2016 год
Заброшенный парк аттракционов в городе Припять в 2 км от Чернобыльской АЭС, 2016 год Заброшенный парк аттракционов в городе Припять в 2 км от Чернобыльской АЭС, 2016 год
Пульт управления четвертым энергоблоком на Чернобыльской АЭС, 2016 год Пульт управления четвертым энергоблоком на Чернобыльской АЭС, 2016 год
Волк смотрит в камеру в 30-километровой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС в заброшенной деревне Оревичи, Белоруссия Волк смотрит в камеру в 30-километровой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС в заброшенной деревне Оревичи, Белоруссия
Туристы у загоризонтной радиолокационной системы &laquo;Дуга&raquo; в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, 24 сентября 2020 года Туристы у загоризонтной радиолокационной системы &laquo;Дуга&raquo; в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, 24 сентября 2020 года
Кадр из сериала «Чернобыль» (2019) Кадр из сериала «Чернобыль» (2019)
Изоляционное арочное сооружение (Новый безопасный конфайнмент) над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС, апрель 2021 года Изоляционное арочное сооружение (Новый безопасный конфайнмент) над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС, апрель 2021 года

До и после: 35 лет аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля 1986 года, в 1 час 23 минуты, произошел взрыв четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС во время его плановой остановки и проведения испытания турбореактора. В воздух попали радиоактивные вещества. Ветром их разнесло за пределы Киевской области и даже Украинской ССР. Облучение получили около 600 тыс. человек, в основном — люди, занимавшиеся ликвидацией последствий аварии. Радиационному загрязнению подверглись территории Советского Союза общей площадью около 155 тыс. км² с населением почти 7 млн. человек. По данным наблюдений за 29 апреля 1986 года, высокий радиационный фон был также зарегистрирован в Польше, Германии, Австрии, Румынии и других странах.

Следствием постоянного воздействия малых доз радиации стало увеличение в России, Белоруссии и на Украине числа больных раковыми заболеваниями, нервно-психическими расстройствами и генетическими мутациями. Для сравнения, если до Чернобыля на 100 тыс. жителей Белоруссии приходилось 82 случая онкологических заболеваний, то после трагедии – 6 тыс. больных. Согласно оценкам, от последствий катастрофы в разные годы могли скончаться свыше 100 тыс. человек.

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