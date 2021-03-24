Сын вождя: 100 лет со дня рождения Василия Сталина

24 марта 1921 года (по другим данным – 1920-го) в семье наркома по делам национальностей РСФСР Иосифа Сталина и сотрудницы этого ведомства Надежды Аллилуевой родился сын Василий. Рано потеряв мать, юноша, по его же собственным словам, воспитывался в кругу охранников своего отца, что наложило отпечаток на всю его жизнь и характер – он стал рано пить и курить.



Не показывая особого усердия в учебе, Василий рос хулиганистым подростком. Его стихией стала военная авиация, к которой младший сын Сталина, как говорили тогда, имел призвание. С июля 1942 года сын вождя участвовал в Великой Отечественной войне. Его первое назначение – командир 1-й особой авиагруппы 8-й воздушной армии Сталинградского фронта. В дальнейшем Сталин стремительно рос в занимаемых должностях. Его военные заслуги оцениваются по-разному. Одни считают Василия талантливым командиром, очень популярным у личного состава. Другие утверждают, что летчик не обладал необходимой квалификацией. В качестве доказательства они приводят инцидент из мая 1943 года, когда Сталин был снят с должности комполка по приказу собственного отца за «разгул и пьянство».



При этом неоспоримо, что за время войны Василий 26 раз поднимался в небо на боевые задания и лично уничтожил, по разным источникам, от двух до пяти самолетов люфтваффе. В должности командира 286-й истребительной авиационной дивизии 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта сын главнокомандующего брал Берлин. Несмотря на то, что отец неоднократно отклонял настойчивые предложения командования повысить сына в звании, в 1947-м ему все же вручили генеральские погоны: Василий стал одним из самых молодых генералов в советских войсках.



Второй страстью Сталина был спорт. На правах командующего он лично курировал команды ВВС МВО и сильно переживал, когда 7 января 1950 года хоккеисты разбились в авиакатастрофе под Свердловском. Считается, что Сталин-младший спас от Лаврентия Берии футбольного функционера Николая Старостина, несмотря на его принадлежность к «Спартаку».



После смерти отца 5 марта 1953 года Василий сделал ряд опрометчивых заявлений и попал в опалу к новому руководству СССР. Проявились черты характера, указанные еще в характеристике летчика времен войны: «Горяч и вспыльчив, допускает несдержанность, крайне раздражителен». Несколько лет Сталин-младший провел в тюрьме, где стал инвалидом. После освобождения ему запретили жить в Москве и Грузии и сослали в Казань, закрытую для иностранцев. Там Василий и умер 19 марта 1962 года от отравления алкоголем.