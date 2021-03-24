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Жена Сталина Надежда Аллилуева с сыном Василием, 1922 год Жена Сталина Надежда Аллилуева с сыном Василием, 1922 год
Генеральный секретарь ЦК партии Иосиф Виссарионович Сталин (второй справа), секретарь ЦК Андрей Александрович Жданов (второй слева) и дети И.В. Сталина Василий (слева), Светлана (второй слева) и Яков (справа), 1930 год Генеральный секретарь ЦК партии Иосиф Виссарионович Сталин (второй справа), секретарь ЦК Андрей Александрович Жданов (второй слева) и дети И.В. Сталина Василий (слева), Светлана (второй слева) и Яков (справа), 1930 год
Василий Сталин с отцом, точная дата фотографии не установлена Василий Сталин с отцом, точная дата фотографии не установлена
Иосиф Виссарионович Сталин со своими детьми&nbsp;- Светланой и Василием, 1930-е годы Иосиф Виссарионович Сталин со своими детьми&nbsp;- Светланой и Василием, 1930-е годы
Генеральный секретарь ЦК ВКП Иосиф Сталин (второй справа) с детьми Василием (слева), Светланой (стоит) и Яковом (справа), второй справа&nbsp;- Андрей Жданов, 1938 год Генеральный секретарь ЦК ВКП Иосиф Сталин (второй справа) с детьми Василием (слева), Светланой (стоит) и Яковом (справа), второй справа&nbsp;- Андрей Жданов, 1938 год
Василий Сталин (справа), точная дата фотографии не установлена Василий Сталин (справа), точная дата фотографии не установлена
Василий Сталин за штурвалом истребителя Василий Сталин за штурвалом истребителя
Василий Сталин (справа), точная дата не установлена Василий Сталин (справа), точная дата не установлена
Сын Иосифа Сталина Василий с супругой Екатериной Тимошенко на церемонии прощания с И. В. Сталиным, 1953 год Сын Иосифа Сталина Василий с супругой Екатериной Тимошенко на церемонии прощания с И. В. Сталиным, 1953 год

Сын вождя: 100 лет со дня рождения Василия Сталина

24 марта 1921 года (по другим данным – 1920-го) в семье наркома по делам национальностей РСФСР Иосифа Сталина и сотрудницы этого ведомства Надежды Аллилуевой родился сын Василий. Рано потеряв мать, юноша, по его же собственным словам, воспитывался в кругу охранников своего отца, что наложило отпечаток на всю его жизнь и характер – он стал рано пить и курить.

Не показывая особого усердия в учебе, Василий рос хулиганистым подростком. Его стихией стала военная авиация, к которой младший сын Сталина, как говорили тогда, имел призвание. С июля 1942 года сын вождя участвовал в Великой Отечественной войне. Его первое назначение – командир 1-й особой авиагруппы 8-й воздушной армии Сталинградского фронта. В дальнейшем Сталин стремительно рос в занимаемых должностях. Его военные заслуги оцениваются по-разному. Одни считают Василия талантливым командиром, очень популярным у личного состава. Другие утверждают, что летчик не обладал необходимой квалификацией. В качестве доказательства они приводят инцидент из мая 1943 года, когда Сталин был снят с должности комполка по приказу собственного отца за «разгул и пьянство».

При этом неоспоримо, что за время войны Василий 26 раз поднимался в небо на боевые задания и лично уничтожил, по разным источникам, от двух до пяти самолетов люфтваффе. В должности командира 286-й истребительной авиационной дивизии 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта сын главнокомандующего брал Берлин. Несмотря на то, что отец неоднократно отклонял настойчивые предложения командования повысить сына в звании, в 1947-м ему все же вручили генеральские погоны: Василий стал одним из самых молодых генералов в советских войсках.

Второй страстью Сталина был спорт. На правах командующего он лично курировал команды ВВС МВО и сильно переживал, когда 7 января 1950 года хоккеисты разбились в авиакатастрофе под Свердловском. Считается, что Сталин-младший спас от Лаврентия Берии футбольного функционера Николая Старостина, несмотря на его принадлежность к «Спартаку».

После смерти отца 5 марта 1953 года Василий сделал ряд опрометчивых заявлений и попал в опалу к новому руководству СССР. Проявились черты характера, указанные еще в характеристике летчика времен войны: «Горяч и вспыльчив, допускает несдержанность, крайне раздражителен». Несколько лет Сталин-младший провел в тюрьме, где стал инвалидом. После освобождения ему запретили жить в Москве и Грузии и сослали в Казань, закрытую для иностранцев. Там Василий и умер 19 марта 1962 года от отравления алкоголем.
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