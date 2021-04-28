Утер нос Феррари: 105 лет назад родился Ферруччо Ламборгини

28 апреля 1916 года в деревеньке Ренаццо недалеко от Феррары на северо-востоке Италии родился Ферруччо Ламборгини, получивший мировую известность благодаря одноименной элитной машине. Во время Второй мировой он служил механиком в ВВС, где стал специалистом по воздушно-реактивным двигателям. После войны Ламборгини занялся переустройством военной техники для нужд сельского хозяйства. Бизнесмен добился успеха в производстве тракторов для итальянских фермеров. Вместе с тем он был поклонником спортивных автомобилей. Однажды Ламборгини заметил технический недостаток в своей Ferrari и обратился с критикой к основателю компании Энцо Феррари. Между ними произошел конфликт, после чего Ламборгини решил отомстить обидчику.



Потратив огромные деньги, он построил автозавод в окрестностях Болоньи и нанял лучших конструкторов Феррари. В 1963 году честолюбивый итальянец представил свою первую машину Lamborghini 350 GT. Она произвела настоящий фурор. Это было двухместное купе классической компоновки с 3,5-литровым двигателем V12 мощностью 347 л. с. Максимальная скорость автомобиля достигала 280 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимал 6,7 с. Так уязвленный предприниматель доказал, что может делать спортивные авто не хуже Феррари. Отличительным знаком машин Ламборгини стало изображение быка в атакующей позиции.



Сам промышленник оставался в этом бизнесе лишь девять лет. В 1972 году финансовые проблемы вынудили его продать свои доли как в тракторной, так и в автомобильной компаниях. Остаток жизни Ламборгини посвятил путешествиям и выращиванию винограда. Основатель культового спорткара скончался 20 февраля 1993 года от сердечного приступа.



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