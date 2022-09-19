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Умер космонавт Валерий Поляков, установивший рекорд по длительности полета в космос

Советский и российский космонавт Валерий Поляков скончался на 81-м году жизни, сообщили в «Роскосмосе» в понедельник. В госкорпорации выразили глубокие соболезнования родственникам и близким космонавта.

Поляков родился 27 апреля 1942 года в Туле, там же окончил школу. В 1965 году получил диплом врача в Первом Московском медицинском институте, специализировался по проблемам тропических болезней. С начала 1970-х профессиональная жизнь Полякова была связана с Институтом медико-биологических проблем, где он работал научным сотрудником лабораторий, а после зачисления в отряд космонавтов прошел путь от космонавта-исследователя до командира отряда врачей-космонавтов-исследователей (до 1988 года).

Поляков пробыл на орбитальной станции «Мир» 437 суток и 18 часов, установив абсолютный рекорд по длительности пребывания в космосе за один полет — с 8 января 1994 года по 22 марта 1995-го. Исследования космонавта помогли доказать, что человеческий организм готов к полетам не только на околоземную орбиту, но и в дальний космос. За успешное осуществление полета ему было присвоено звание Героя РФ.

В общей сложности Поляков участвовал в двух космических экспедициях общей продолжительностью 678 суток. Кадры из жизни космонавта-рекордсмена — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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