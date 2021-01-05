«Зима будет суровой»: в Германии ужесточили карантин

Германия во вторник, 5 января, продлила и ужесточила правила изоляции населения на фоне роста случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает The Local.

Школы, развлекательные и спортивные комплексы, а также большинство магазинов будут закрыты до 31 января, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с лидерами 16 федеральных земель Германии.

По новым правилам людям разрешено встречаться только с одним человеком из другой семьи, а не с пятью, как ранее.

Тем, кто проживает в районах, где число новых случаев инфицирования превышает 200 на 100 тысяч человек за последние семь дней, запрещено выезжать за пределы 15-километрового радиуса.

«Меры жесткие, но мы чувствуем себя обязанными не упускать из виду нашу цель [по снижению пандемии]», — заявила Меркель.

Канцлер признала, что ограничения будут трудными для выполнения, особенно для работающих родителей, которым придется неделями контролировать домашнее обучение детей.

По ее словам, стране важно вернуться к тому моменту, когда можно было отследить цепочки заражения, что считается возможным при показателе менее 50 случаев коронавируса на 100 тыс. жителей в неделю.

В большинстве регионов цифры намного превышают этот показатель, самым успешным в этом плане является самая северная земля ФРГ Шлезвиг-Гольштейн (75,8), а самые высокий уровень инфицированности населения в Саксонии (358,4).

«Зима <...> это время, когда пандемия может иметь самые тяжелые последствия в комбинации с мутировавшим вирусом», — пояснила немецкий лидер.

Учитывая мутировавшие штаммы, Германия также усилила карантинные проверки для людей, прибывающих из неблагополучных в плане пандемии стран в дополнение к действующему требованию самоизоляции, которая может быть прекращена только после отрицательного теста на COVID-19 через пять дней после въезда в страну.

Канцлер и главы ведомств призывают жителей Германии «свести все контакты к абсолютному минимуму в течение следующих трех недель и как можно дольше оставаться дома».

Официальный представитель правительства Штеффен Зайберт сказал, что «больницы во многих городах работают почти на полную мощность».

В новогоднем телеобращении Меркель уже предупредила немцев о «суровой зиме», подчеркнув, что «проблемы, которые создает пандемия, остаются огромными».

Германия, самая густонаселенная страна ЕС, первую волну пандемии встретила лучше, чем большинство соседей, и число погибших в ФРГ по-прежнему ниже, чем в таких странах, как Италия, Франция или Испания.

Но эпидемиологи говорят, что самоуспокоенность по поводу этого относительного успеха и нежелание применять самые жесткие меры, вероятно, способствовали экспоненциальному распространению вируса минувшей осенью.

26 декабря в стране началась кампания вакцинации, около 317 000 жителей Германии получили первую из двух прививок.

При этом немецкие СМИ и даже члены фракции Социал-демократической партии критиковали Меркель за медленное развертывание программы по вакцинации, обвиняя немецкое правительство в том, что оно слишком полагается на совместные действия с Европейским союзом.

Опрос, проведенный институтом Civey, показал, что 44% немцев не уверены в правильности принятой правительством стратегии вакцинации, в то время как около 40% доверяют кабмину.

Меркель и региональные лидеры проведут новые переговоры 25 января, чтобы подвести итоги и решить, следует ли сохранять ограничения после 1 февраля.

Во вторник, 5 января, в Германии было зарегистрировано 11 897 новых случаев заражения коронавирусом в течение суток. За этот же период погибло 944 человека, сообщил Институт инфекционных заболеваний Роберта Коха.

Как сообщает Spiegel, на среду запланирована встреча канцлера с министрами, на которой, среди прочего, они обсудят меры поддержки дополнительного производства вакцины.

Местные СМИ также отмечают, что вакцина BioNTech доставляется в регионы в походных ящиках с держателем для пивных банок, в которых обычно носят прохладительные напитки те, кто идут в походы.