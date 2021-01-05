В Норвегии умерли два человека после вакцины BioNTech/Pfizer

Норвежское агентство по лекарственным средствам (SL) и Норвежский институт общественного здравоохранения сообщили, что внимательно изучают два зарегистрированных случая смерти в доме престарелых после вакцинации препаратом Comirnaty компаний BioNTech и Pfizer.

Специалисты в Осло заявили, что начали особо тщательно отслеживать побочные эффекты вакцины после того, как во вторник, 5 января, было сообщено о двух умерших пожилых людях.

«Сейчас вакцинируются самые слабые и уязвимые пациенты, у которых есть серьезные заболевания. Сейчас мы должны оценить, является ли вакцина причиной смерти, или это совпадение», — рассказал медицинский директор SL Стейнар Мадсен.

Наиболее частым побочным эффектом после введения Comirnaty является боль в месте укола, которую испытывают более 80 процентов вакцинированных. Другими частыми побочными эффектами являются усталость, головная боль, мышечные боли, боли в суставах, озноб и лихорадка.

«Реакции могут быть неприятными, но проходят через несколько дней. Сообщалось о некоторых случаях тяжелых аллергических реакций после использования вакцины в Великобритании и США», — добавили в SL.

Накануне директор болгарского агентства по лекарственным средствам Богдан Кирилов заявил, что в стране зафиксировали четыре случая побочных эффектов после применения Comirnaty.

По словам Кирилова, двое пациентов чувствовали боль, третий жаловался на головокружение, а у четвертого после укола повысилась температура.

«Побочные эффекты были легкими, люди уже восстановились», — подытожил чиновник.

В Афинах заместитель руководителя больницы попал в реанимацию и был подключен к искусственной вентиляции легких после вакцинации препаратом от Pfizer/BioNTech. Об этом сообщил телеканал Skai.

У 54-летнего мужчины, который не был заражен коронавирусом, 30 декабря проявились симптомы инфекции нижних дыхательных путей. Тест на инфекцию дал отрицательный результат, симптомов у него также не было.

По данным телеканала, на следующий день его состояние ухудшилось, а 1 января его интубацию сочли необходимой, так как был поставлен диагноз «дыхательная недостаточность из-за инфекции нижних дыхательных путей».

В министерстве здравоохранения Греции отметили, что не видят связи между вакцинацией и возникшей инфекцией у врача.

В субботу, 2 января, в Мексике была госпитализирована врач, которая прошла вакцинацию препаратом Pfizer, сообщает РИА «Новости».

В минздраве страны отметили, что у женщины проявились судороги, а также затрудненное дыхание, слабость в мышцах и конвульсии спустя час после вакцинации.

Кроме того, у нее было зафиксировано подозрение на воспаление мозга. Ведомство подчеркнуло, что у врача возможно энцефаломиелит, то есть воспаление в спинном или головном мозге.

31 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла Comirnaty в список препаратов для экстренного использования.

В ВОЗ заявили: исследование показало, что вакцина соответствует обязательным критериям безопасности и эффективности, установленным организацией, и что преимущества использования вакцины для борьбы с COVID-19 компенсируют потенциальные риски.

В России же всеобщая вакцинация проводится препаратом «Спутник V», который был создан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и Российским фондом прямых инвестиций.

Стоит добавить, что «ЭпиВакКорона» — однокомпонентная пептидная вакцина против COVID-19, разработанная ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора», также вышла в гражданский оборот в небольших партиях.

Помимо этого, российские ученые создали первый препарат, оказывающий влияние непосредственно на SARS-CoV-2. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По словам специалистов, ни у одного из российских препаратов не зафиксировано значительных или угрожающих жизни и здоровью побочных эффектов.