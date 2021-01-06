«Обогреватель не спасал»: россияне рассказали об отдыхе на родине

В России могут появиться сертификаты о вакцинации, при наличии которых россияне смогут выезжать за рубеж в период пандемии. Президент страны Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о выдаче такого документа привитым гражданам. До 20 января кабмин должен предоставить доклад на эту тему.

До этого момента россияне, не желающие проводить отпуск в ОАЭ, Танзании и еще 11 открытых странах, отдают предпочтение отечественным курортам.

Так, москвичка Владислава проводит новогодние праздники в компании друзей на популярном горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии. Молодые люди сняли квартиру за 70 тыс. руб. на семь дней и выехали в республику 30 декабря, чтобы отметить там Новый год и провести всю поездку на склонах. Но Домбай разочаровал жителей столицы.

«На горе не соблюдены меры безопасности. Там, где ограждения не нужны, они есть, а где обрывы — нет. Мы уже пострадали из-за этого. Кроме того, весь курорт в гололеде — навернуться легко. Дороги не чистятся, просто везде лед — как можешь, так и ходи», — возмутилась студентка.

Кроме того, не подготовлены к наплыву туристов и сотрудники курорта, считает Владислава. «Я купила ски-пасс (пропуск на подъемник — «Газета.Ru»). И выяснилось, что он ограничен не только количеством поездок, но и по дате. Я два дня катания пропустила, пришла на склон и оказалось, что мой ски-пасс действовал только до 4 января. Я спросила у продавца, почему меня об этом не предупредили, но работники здесь делают вид, что не понимают, о чем ты говоришь», — рассказала девушка «Газете.Ru».

Ограничения по коронавирусу нового типа соблюдаются туристами лишь при подъеме в гору. «На входе в фуникулер просят надеть маски и дают их, если нет. Больше нигде меры не соблюдаются. Единственное, после 21.00 ничего не работает», — отметила москвичка.

Резюмируя, девушка заявила, что высокие цены курорта не соответствуют предоставляемым услугам.

Больше повезло жительнице Барнаула Ксении — она проводила свой новогодний отпуск в санатории «Сосновый бор» в излюбленном россиянами зимой Алтайском крае. По словам девушки, людей в лечебном учреждении было много, но меры санитарно-эпидемиологической безопасности все равно соблюдались как отдыхающими, так и сотрудниками. Больше всего девушке понравилась культурная программа и обилие лечебных процедур.

«Новый год прошел отлично: был банкет, салют, Дед мороз со Снегурочкой̆, живая музыка, конкурсы, артисты. В санатории каждый день проводятся культурно-развлекательные мероприятия: езда на лошадях, лыжи, коньки, катания на бубликах с горки и многое другое», — перечислила Ксения.

Единственная проблема санатория – это его неприспособленность к обслуживанию отдыхающих с инвалидностью. «Для людей с ограниченными возможностями ходить в лечебный корпус и в столовую тяжеловато, потому что там очень много лесенок. А люди с ДЦП и колясочники действительно отдыхали в санатории, поэтому, я думаю, им очень тяжело было», — считает жительница Барнаула.

Москвичка Анастасия и ее супруг также поехали на новогодние праздники в Алтайский край, но в составе экскурсионной группы. Самолет отдыхающих сначала приземлился в Новосибирске — условия проживания там, предоставленные туроператором, оставляли желать лучшего, призналась девушка.

«Когда мы прилетели в Новосибирск, откуда начался наш тур, в городе было очень холодно — до -40 °C. В номерах гостиницы, в которой мы остановились, тоже было очень холодно. Спали в спортивных костюмах. Обогреватель работал всю ночь, но в целом на ситуацию это не повлияло, запасные одеяла выдавались только по требованию — и только из пустующих номеров. В общем, заявленные четыре звезды по факту означали проживание в спартанских условиях», — вспоминает Анастасия в разговоре с «Газетой.Ru».

Но жилье в самом Алтайском крае, а также экскурсия по республике превзошли все ожидания супружеской пары. «Значительную часть дня мы проводим на свежем воздухе, любуясь замерзшими водопадами, горными вершинами, быстроводной рекой Катунья, хвойным лесом. Знакомимся с алтайской культурой, посещая национальные музеи и мастер-классы. Также для нас предусмотрена развлекательная программа: катание на собачих упряжках и на снегоходах», — поделилась жительница столицы.

Высоко оценили россияне и отдых в Подмосковье. «На Новый год был шикарный банкет с увлекательной программой. В завершении состоялся салют и дискотека на открытом воздухе с горячим глинтвейном», — поделилась москвичка Анна, побывавшая в парк-отеле «Воздвиженское».

Отметила она и строгое соблюдение ограничений со стороны отеля. «При заезде необходимо предоставлять справки об отсутствии коронавируса, также регулярно проводилась дезинфекция номеров», — рассказала москвичка.

В санатории «Бузулукский бор», расположенном в Оренбургской области, тоже следят за тем, чтобы отдыхающие придерживались всех ограничений по COVID-19. По словам оренбурженки Олеси, побывавшей в учреждении, на территории санатория повсюду установлены антисептики, а сотрудники регулярно выдают гостям медицинские маски и перчатки.

«Наш день на отдыхе расписан поминутно. С утра скандинавская ходьба, затем легкий завтрак. После идут профилактические процедуры: гидромассажная ванна, СПА-капсула, магнитотерапия и так далее. Потом дневная прогулка по зимнему сосновому лесу, катание на лыжах и ватрушках! Вообще отдых проходит активно», — порадовалась девушка.

Все собеседницы отмечают — туристов на курортах очень много. Из-за этого повсюду образуются очереди, посетовала жительница Нижнего Новгорода Виктория, которая провела новогодний отпуск в Сочи в компании подруги.

«Очень много людей. То есть даже для того, чтобы сходить покушать в ресторан, надо отстоять очередь. Не все в ней соблюдают социальную дистанцию», — рассказала девушка «Газете.Ru».

Тем не менее такое число туристов позволяет заводить новые знакомства, призналась Виктория. «На отдыхе мы с подружкой часто гуляем, посещаем знаменитые места, которые есть в Сочи. Изучаем культуру и инфраструктуру. Знакомимся с новыми людьми», — заключила она.