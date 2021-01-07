Сибирские морозы: Москву ждет аномальное похолодание

Москву и Подмосковье в ближайшее время ожидают необычные сибирские морозы, которых несколько лет уже не было в столичном регионе. Об этом со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца сообщает РИА «Новости».

«Самое интересное ожидаем на следующей неделе, когда начинается арктическое и даже ультраполярное вторжение воздушных масс: температурный фон рухнет очень сильно, станет аномально низким», — заявил синоптик.

По его словам, москвичи окажутся «в логове настоящей сибирской зимы». Ночные температуры понизятся до -20…-15°C, а днем следующего понедельника (11 января) вряд ли будет теплее -17…-12°C. В ночь на 12 января подморозит до -25…-20°C, а кое-где — даже до -27 градусов.

Днем следующего вторника в Москве также ожидается температура порядка -17°C. В области же можно ждать -19°C (или на несколько градусов меньше).

«Последние три года такого холода мы не наблюдали, у нас зимы были теплые. Поэтому впервые за несколько лет в Москве и Центральной России ударят сибирские морозы. То есть зима с нормальными сугробами и аномальными морозами», — добавил Тишковец.

Холодать начнет уже с вечера воскресенья, 10 января. Поэтому, отметил синоптик, стоит запастись теплыми вещами.

«Впереди нас ждут испытания русскими морозами, что, наверное, тоже приятно, мы давно этого не видели», — подытожил он.

5 января научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что жителям Урала и Сибири стоит приготовиться к аномальным холодам в ближайшие несколько дней.

«На Урале температуры заметно ниже нормы в таких регионах, как Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области. Ночные температуры будут до -25°C…-30°C, что ниже нормы на 5-10 градусов. Совершенно холодная погода», — сообщил синоптик.

На Дальнем Востоке России ожидается, напротив, аномальное тепло — с отклонениями до 25°C выше нормы. Теплее обычного на пару десятков градусов будет также на севере полуострова Таймыр и Якутии.

Западной Сибири стоит приготовиться к жестоким морозам — до -43°C. В частности, подобный прогноз актуален для Омской и Томской областей, Новосибирска и Кемерово, Алтайского края. Многолетняя норма будет здесь нарушена — температуры будут на 15-18°C ниже обычного.

«Суровая погода, и ослабление морозов возможно только в конце первой декады [января]. Юг Красноярского края, Иркутская область, Тува — там тоже аномальный холод», — добавил Вильфанд.

В целом в Азиатской части России столбики термометров упали до экстремальных отметок в течение минувших двух недель. Такие температуры в последний раз фиксировались в 2006 году.

Теплая погода прогнозируется в Крыму и на Черноморском побережье, температура будет выше нормы на 6-7 градусов в ближайшие дни. В Симферополе и Севастополе ночные температуры будут достигать +10°C, а дневные +15°C.

«Зима будет холоднее предыдущей, но в целом не холодной. Более конкретно пока сказать нельзя, общие прогнозы на долгие сроки мы можем давать только в таких формулировках — «около нормы» или «выше нормы», — отмечал ранее Роман Вильфанд.