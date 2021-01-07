Каши и много воды: как восстановиться после новогодних застолий

После продолжительных новогодних застолий большинству россиян предстоит тяжелое возвращение к нормальному режиму питания. Между тем диетологи не советуют делать резкий переход.

«Во время новогодних праздников нельзя отказывать себе в удовольствии – надо есть все, но понемногу. Главное, чтобы чувство легкого голода сохранялось. Тогда будет легче восстанавливаться и последствий неприятных не будет», — заявил «Газете.Ru» главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

Чтобы окончательно сбросить груз новогодних застолий, эксперт советует устроить разгрузочный день. Оптимальным решением может стать монодиета: в ее рамках в рационе присутствует один продукт, который употребляется маленькими порциями 5-6 раз в течение дня.

«Это может быть кефирный или яблочный день. Чтобы чувства голода не было, яблоко можно разрезать на кусочки и есть его целый день. Голодать точно не надо. Можно есть больше овощей и фруктов, чтобы насытиться. Это требует силы воли и настойчивости, но зато чувствовать себя будете лучше определенно», — отметил диетолог.

Безопасным классическим вариантом однодневных разгрузочных диет также считается рисово-компотный день: за день можно съесть два стакана отварного риса без соли и пить компот из сухофруктов без сахара. Иные варианты диеты также предлагают употреблять в пищу все продукты, но без соли или целый день питаться творогом с чаем. Порции при этом не должны быть мизерными, сообщила «Газете.Ru» врач-диетолог Елена Соломатина:

«Если вы просидели за столом все каникулы, то выходить будет довольно тяжело. Но сажать себя на жесткую диету сразу не стоит – вы потом наберете лишние килограммы еще быстрее, даже питаясь той пищей, от которой никогда не поправлялись. Такие «качели» в питании – самое опасное».

В первую очередь врач посоветовала питаться блюдами, которые содержат жидкость – это могут быть овощные супы, каши, овощи и фрукты. «Пить больше воды, можно с лимончиком. В остальном режим питания должен быть обычным», — подчеркнула Елена Соломатина.

По словам экспертов, во избежание набора лишнего веса также стоит устраивать себе поздние перекусы. Для них нужно выбирать продукты с высоким содержанием белка и низким содержанием жира и углеводов, например: вареные яйца, миндаль, грецкий орех, греческий йогурт без сахара, а также помидоры, огурцы и морковь.

Неплохим вариантом для того, чтобы отвлечь себя от бесцельного сметания продуктов в холодильнике, могут стать тематические встречи с друзьями, для которых потребуются только легкие закуски.

«Можно приготовить много еды необычной, но легкой. Так и есть будете хотеть меньше, и желудок разгрузится. Нужно также заниматься делами, которые приносят выброс эндорфинов – походы в лес, на горку, в театр. Потом что мы едим тогда, когда нам скучно. А новые впечатления помогут избавиться от навязчивого чувства голода», — рекомендовала диетолог.

Помимо лишнего веса поблажки в питании приводят к проблемам с кожей — она становится слишком жирной и склонной к аллергическим реакциям. Прогулки на морозе без подготовки также могут нанести вред, предупредила врач-косметолог, доцент кафедры пластической, реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Алиса Шарова.

«Есть специальные средства для подготовки кожи лица к выходу на улицу. Например, для горнолыжников, для детей… В целом, обычно рекомендуется наносить именно увлажняющие средства, потому что кожа страдает из-за того, что пересушивается. Но очень важно понимать, что их надо наносить заранее, а не тогда, когда вы уже собрались идти гулять — минимум за час до выхода. Если нанести увлажняющее средство и сразу выйти на улицу, то оно не успеет впитаться, и кожа, наоборот, еще больше будет переохлаждаться и терять влагу», — цитировало слова врача РИА «Новости».