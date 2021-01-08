Заявка подана: Киев изучит «Спутник V»

Глава украинского Минздрава Максим Степанов подтвердил, что компания «Биолек» из Харькова подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Компания «Биолек» подала заявку в Государственный экспертный центр. Это только заявка… Далее они должны подать еще регистрационную форму, должны подать досье. В этом досье четко должна быть отображена безопасность этой вакцины, результаты первой фазы клинических испытаний, второй, третьей — все это должно отображаться в досье», — рассказал министр.

«Наконец-то мы увидим не какие-то политические лозунги, а что из себя являет российская вакцина. Далее уже по результатам этих поданных документов можно будет говорить о качестве этих документов и более откровенно говорить относительно этой вакцины», — добавил чиновник.

Он отметил, что «Спутник V» собрал вокруг себя много «большой политики». «Россия всегда использовала любую возможность в этой гибридной войне, и сейчас это не исключение, но мне кажется, что все-таки здоровье украинцев не может быть поводом для информационных войн, которые распространяются вокруг этой вакцины», — считает он.

Степанов выразил уверенность в том, украинское ведомство способно обеспечить граждан страны вакцинами «ведущих мировых производителей».

О том, что компания «Биолек» подала заявку в Минздрав Украины, говорил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук почти неделю назад. Он также обращал внимание, что для того, чтобы начать производить российскую вакцину на Украине, властям понадобится от трех месяцев до полугода.

В случае отказа харьковскому предприятию в регистрации вакцины Киев «лишит украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса», считает Медведчук. По его словам, такие действия можно расценить как «преступное намерение».

Ранее украинские власти отмечали, что не собираются приобретать российскую вакцину, так как она не прошла до конца третью фазу испытаний. В то же время ни одна вакцина из ранее созданных не завершила этот этап. Тем не менее, как передает ТАСС, украинские власти уже заключили договор о поставках почти 2 млн доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech. Документ был подписан в декабре прошлого года.

Первую партию в 700 тыс. доз препарата Киев рассчитывает получить уже в феврале. В то же время Украина ожидает первые поставки вакцины от коронавируса по программе COVAX в марте 2021 года. На первом этапе Киев может получить 1,2 млн доз вакцины. Всего объем поставок, как ранее отметили в украинском Минздраве, составит 8 млн доз. Но киевские власти хотят вдвое увеличить это количество.

Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что в страну якобы контрабандой были завезены несколько доз вакцины от коронавируса, которая была создана американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Прививки, по заверению журналистов, сразу сделали премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд депутатов. Украинский президент Владимир Зеленский после появления этой информации поручил Службе безопасности Украины проверить ее. Спецслужба возбудила уголовное дело по факту возможного незаконного ввоза в страну медицинского препарата.

Тем временем на Украине с пятницы, 8 января, начал действовать локдаун. В течение двух недель под запрет попадает работа школ и вузов. Запрещены массовые мероприятия. По 24 января украинцы не смогут посетить рынки, а торгово-развлекательные центры будут пускать посетителей только для покупки товаров первой необходимости. Под ограничения попадает также работа заведений общепита — можно только заказать блюда на вынос.

Тем не менее продолжат работать продуктовые магазины, аптеки, салоны связи, зоомагазины с ветклиниками, а также банки, отделения почтовой связи, станции техобслуживания и АЗС, а также гостиницы. Не запрещена работа парикмахерских — однако принять посетителей они могут только по предварительной записи.

Параллельно власти страны ввели общенациональный карантин и режим ЧС вплоть до 28 февраля.

Такие ограничения ранее раскритиковали в ВОЗ, отметив, что они могут навредить благосостоянию населения страны, а также ограничат доступ к медицине и образованию, что негативно скажется на жизни граждан.