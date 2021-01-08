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Происшествия

Спасли семерых: лавина накрыла курорт в Норильске

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Семью с двумя детьми спасли после схода лавины на курорте в Норильске

На горнолыжной базе «Гора отдельная» около Норильска сошла лавина. Снегом накрыло территорию в 300 квадратных метров. Сотрудники МЧС и волонтеры нашли живыми и здоровыми семью из четырех человек в одном из домиков. Еще два человека выбрались самостоятельно. Кроме того, сообщается, что на месте обнаружена живой молодая девушка.

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Спасатели обнаружили живыми и здоровыми семью из четырех человек, накрытых лавиной в одном из деревянных домиков на горнолыжной базе «Гора отдельная» около поселка Талнах в 20 км от Норильска, сообщает Telegram-канал Mash.

Отец, мать и двое их детей около часа находились под снегом, их жизни ничего не угрожает. Вместе с тем, по данным ТАСС, еще два человека выбрались из разрушенного домика самостоятельно. Кроме того, МЧС сообщает, что спасатели обнаружили молодую женщину хрупкого телосложения, она передана врачам.

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Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Транспортировка туриста, найденного под завалами дома на горнолыжном комплексе &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Транспортировка туриста, найденного под завалами дома на горнолыжном комплексе &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года

По информации Красноярского УМЧС, люди находились только в одном из домиков, однако спасатели вместе с местными жителями продолжают раскапывать четыре другие строения, несмотря на ночь, бушующую метель и 30-градусный мороз.

«Спасательная операция продолжается, еще никого не нашли», — рассказали в МЧС.

Сейчас в этом районе существует опасность повторного схода лавины. На месте работают 200 человек, в том числе сотрудники Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России и спасатели из аварийно-спасательной службы Норильска, и 18 единиц техники.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Красноярскому краю Алена Аликсишина также заявила, что, по предварительным данным, в других домах людей нет.

В соцсетях распространяются призывы к жителям района помочь в поисково-спасательной операции, сообщает kp.ru. Волонтеры собирают сухую сменную одежду и питание для гражданских и спасателей.

«На горнолыжке сошла лавина. Нужны снегоходы, люди, лопаты, фонари. Очень много света нужно. Собаки, ищейки. Все, кто рядом, в Талнахе, подъезжайте срочно», — говорится в сообщении.

Лавина сошла около 00.30 в ночь с 8 на 9 января (20.30 мск). В руководстве комплекса отметили, что снегом накрыло территорию в 300 квадратных метров.

«Лавина, три метра насыпало снега», — рассказал председатель правления компании, управляющей базой, Игорь Шаталов.

В Сети появилось видео с места ЧП — оператор-любитель снял на телефон, как спасатели и волонтеры разбрасывают снег лопатами и техникой.

«Ребята, это полный... Погода подбросила нам сюрприз, дома буквально разбросало лавиной», — произносит голос за кадром.

Управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии начало проверку всех обстоятельств инцидента.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — указывается в сообщении ведомства.

По данным синоптиков, в течение ближайших суток на юге Таймырского муниципального района, где находится база, ожидается очень сильный юго-западный ветер, порывами до 25-27 м/с, и метель.

Управление МЧС оповестило местных жителей о складывающейся неблагоприятной метеорологической обстановке.

В этой связи МЧС выпустило рекомендации местным жителям по возможности не покидать свои дома и соблюдать правила пожарной безопасности. По словам специалистов, порывы ветра могут срывать электропровода и нарушать водо- и теплоснабжение.

Курорт «Гора Отдельная» был основан в 60-х годах прошлого века. Продолжительность сезона на базе составляет около семи месяцев — с середины октября практически до июня. На самые холодные зимние месяцы работа базы приостанавливается. Перепад высот по трассам составляет около 300 метров.