На Украине осудили послов Польши и Израиля за критику Бандеры

Радикально настроенные украинцы раскритиковали польского посла в Киеве Бартоша Цихоцки за его слова осуждения шествия националистов на Украине в честь Степана Бандеры, который возглавлял «Организацию украинских националистов» (ОУН) (в России признана экстремистской и запрещена).

Все началось с того, что 2 января посол Израиля на Украине Йоэль Лион подверг критике новогоднее шествие около тысячи активистов украинских националистических политических партий и простых киевлян в честь 112-й годовщины со дня рождения Бандеры.

«Мы решительно осуждаем любое прославление пособников нацистского режима. Пора Украине примириться со своим прошлым», — заявил израильский дипломат.

В ответ под его постом в Twitter пользователи с украинскими и американскими флагами на аватарках раскритиковали слова Лиона.

«Мы требуем извинений от Израиля за Голодомор, устроенный евреями в Украине», «Ваши предки тоже были на стороне Степана Бандеры. Удачи в познании истории Украины», «Господин министр Дмитрий Кулеба, объясните пожалуйста через ноту протеста послу Израиля, что учить историю надо не по российским учебникам», — гласили комментарии пользователей.

Спустя три дня украинские националисты организовали протестную демонстрацию у посольства Израиля в Киеве. Реагируя на это, Цихоцки выразил поддержку израильскому коллеге.

«Дорогой Лион, в связи с позорной демонстрацией перед израильским посольством, хочу, чтобы ты знал, что ты и твоя команда не одиноки. Сторонники идеолога преступлений и ненависти «пусть отступят назад и покроются бесчестием», — заявил польский дипломат.

Это вызвало новую волну негодования среди украинцев.

«Лучше своего Пилсудского осудите, который подписывал договор с Германией и был агентом Японии! А от Бандеры руки прочь, лях!», «Бандера был идеологом свободной Украины. Если кому-то эта идея не нравится — он должен покинуть Украину!», — написали польскому послу.

По информации украинских СМИ, Цихоцкий был вызван в МИД Украины в Киеве, чтобы дать пояснения по поводу скандала. В то же время посол Украины в Израиле отправился в МИД, чтобы выразить протест против заявлений обоих израильского и польского послов.

Радикальная позиция украинских властей, одобряющая бандеровцев и русофобов, может привести к выходу из состава Украины сразу несколько областей, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Крым не хотел, не мог и не стал оставаться в составе бандеровской и русофобской Украины. Донбасс с оружием в руках отстоял свое право быть частью русского мира. Неизбежно уйдут и другие, как минимум юго-восточные области», — написал чиновник на своей странице во «Вконтакте».

По его словам, опасно для жизни находиться «здоровым людям» в «зачумленном бараке».

«И именно официальный Киев продолжает делать все возможное, чтобы процесс распада украинской государственности продолжался и был необратимым, чтобы бандеровские марши воспринимались на Украине и за рубежом как олицетворение сути государственной политики», — добавил глава Крыма.

Аксенов считает, что акции в память о Степане Бандере являются нацистскими шабашами.

«Бандеровщина — смертельная зараза, которая губит Украину. Именно попытки Киева строить свою государственность на идеях отмороженных нацистов и привели к крушению этой самой государственности», — уверен глава Крыма.

В июне прошлого года президент Украины Владимир Зеленский уклонился от вопроса, считает ли он Бандеру национальным героем. Его интервью опубликовано в издании «Украинская правда». Глава государства отметил, что оценку личности Бандеры может дать только время.

Он указал, что все люди, которые «защищали независимость Украины, являются ее сыновьями и героями. При этом он добавил, что «от героя до врага — один шаг».