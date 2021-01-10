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Здоровье

Фармацевтический аналитик Bloomberg одобрил вакцину «Спутник V»

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Bloomberg подтвердил эффективность российской вакцины «Спутник V»

Старший фармацевтический аналитик Bloomberg Сэм Фазели заявил, что высокая эффективность российской вакцины против коронавируса нового типа «Спутник V» не вызывает сомнений. Он напомнил, что «Спутник V» прошел испытания III фазы с участием 22 714 человек, и эффективность каждого промежуточного анализа в исследовании препарата стабильно составляла 90% и выше.

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Даже не видя подробных данных об испытаниях российской вакцины против коронавируса нового типа «Спутник V», есть основания быть уверенными в ее эффективности, чего нельзя, например, сказать о китайском препарате CoronaVac, пишет Bloomberg.

В статье указывается, что Россия не опубликовала данные о последней стадии III фазы испытаний своей вакцины. Все, чем можно руководствоваться — это объявления для прессы. Аналогичная ситуация с китайским препаратом, созданным компанией Sinovac Biotech Ltd.

«Предполагается, что российскую региональные органы здравоохранения одобрили «Спутник V» на основании хороших данных об эффективности и безопасности. То, что мы знаем о «Спутнике V» и его конструкции, должно вселять в нас определенную уверенность», — пишет старший фармацевтический аналитик Сэм Фазели.

Он напомнил, что «Спутник V» прошел испытания III фазы с участием 22 714 человек. Согласно комментариям в пресс-релизах, эффективность каждого промежуточного анализа в исследовании препарата стабильно составляла 90% и выше.

Специалист также назвал ключевое отличие российского препарата от вакцин компаний AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом (AZD1222) и Johnson & Johnson (JNJ-78436735).

«Спутник V» использует для первой дозы аденовирус-26 и аденовирус-5 — для второй. Таким образом, исключается возможность появления иммунитета к первой дозе, влияющего на способность второй дозы действовать эффективно. Одна из проблем заключается в том, что у большого процента людей уже есть иммунитет к аденовирусу-5, но это не большой недостаток, если эффективность препарата очень высока», — пояснил эксперт.

Фазели напомнил также, что Россия занимает пятое место в мире в списке производителей вакцин по количеству доз, законтрактованному через соглашения о предварительных закупках (согласно данным Covid-19 Vaccine Tracker).

Днем ранее корреспондент The New York Times Эндрю Крамер привился «Спутником V» и написал об этом статью.

Крамер объяснил, что вакцинировался российским препаратом после тщательного изучения. Журналист подчеркнул, что уверен в безопасности «Спутника V».

«Результаты испытаний, похоже, можно назвать неподдельным достижением российских ученых», — написал он.

По словам Крамера, российская вакцина быстро и «без путаницы» поступает в больницы, в отличие от ситуации в США.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует получить полные данные о «Спутнике V» в январе, сообщила помощник гендиректора организации Марианджела Симао.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей препарат против коронавируса COVID-19. «Спутник V» — двухкомпонентная векторная вакцина, разработанная ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава РФ и Российским фондом прямых инвестиций.

Препарат не содержит коронавирус и представляет собой рекомбинантные частицы аденовируса человека, в которых есть протеин S — белок оболочки коронавируса, в отношении которого вырабатываются антитела.

«Эффективность вакцины «Спутник V» на уровне 91,4% подтверждена в результате анализа данных в заключительной контрольной точке клинических исследований. Эффективность вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 100%», — говорится в пояснении производителя.

Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины «Спутник V» поступили от более чем 50 стран. Препарат для поставок на зарубежные рынки будет производиться в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее, Казахстане и других странах.

Препарат «Спутник V» проверен, мировые производители идут по пути российских разработчиков, приводит РИА «Новости» слова директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.

«Наша вакцина проверена, более чем. Тем более что и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca идут по нашему принципу», — сказал он.

По словам ученого, уже более 1 млн россиян привились «Спутником V». Минздрав и Росздравнадзор ведут мониторинг вакцинированных, никаких новых нежелательных реакций на препарат они не обнаружили, добавил специалист.

При этом, по словам заместителя официального представителя правительства Германии Ульрики Деммер, «Спутник V» смогут производить в Европе только после получения сертификата Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA).