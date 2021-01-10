Фармацевтический аналитик Bloomberg одобрил вакцину «Спутник V»

Даже не видя подробных данных об испытаниях российской вакцины против коронавируса нового типа «Спутник V», есть основания быть уверенными в ее эффективности, чего нельзя, например, сказать о китайском препарате CoronaVac, пишет Bloomberg.

В статье указывается, что Россия не опубликовала данные о последней стадии III фазы испытаний своей вакцины. Все, чем можно руководствоваться — это объявления для прессы. Аналогичная ситуация с китайским препаратом, созданным компанией Sinovac Biotech Ltd.

«Предполагается, что российскую региональные органы здравоохранения одобрили «Спутник V» на основании хороших данных об эффективности и безопасности. То, что мы знаем о «Спутнике V» и его конструкции, должно вселять в нас определенную уверенность», — пишет старший фармацевтический аналитик Сэм Фазели.

Он напомнил, что «Спутник V» прошел испытания III фазы с участием 22 714 человек. Согласно комментариям в пресс-релизах, эффективность каждого промежуточного анализа в исследовании препарата стабильно составляла 90% и выше.

Специалист также назвал ключевое отличие российского препарата от вакцин компаний AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом (AZD1222) и Johnson & Johnson (JNJ-78436735).

«Спутник V» использует для первой дозы аденовирус-26 и аденовирус-5 — для второй. Таким образом, исключается возможность появления иммунитета к первой дозе, влияющего на способность второй дозы действовать эффективно. Одна из проблем заключается в том, что у большого процента людей уже есть иммунитет к аденовирусу-5, но это не большой недостаток, если эффективность препарата очень высока», — пояснил эксперт.

Фазели напомнил также, что Россия занимает пятое место в мире в списке производителей вакцин по количеству доз, законтрактованному через соглашения о предварительных закупках (согласно данным Covid-19 Vaccine Tracker).

Днем ранее корреспондент The New York Times Эндрю Крамер привился «Спутником V» и написал об этом статью.

Крамер объяснил, что вакцинировался российским препаратом после тщательного изучения. Журналист подчеркнул, что уверен в безопасности «Спутника V».

«Результаты испытаний, похоже, можно назвать неподдельным достижением российских ученых», — написал он.

По словам Крамера, российская вакцина быстро и «без путаницы» поступает в больницы, в отличие от ситуации в США.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует получить полные данные о «Спутнике V» в январе, сообщила помощник гендиректора организации Марианджела Симао.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей препарат против коронавируса COVID-19. «Спутник V» — двухкомпонентная векторная вакцина, разработанная ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава РФ и Российским фондом прямых инвестиций.

Препарат не содержит коронавирус и представляет собой рекомбинантные частицы аденовируса человека, в которых есть протеин S — белок оболочки коронавируса, в отношении которого вырабатываются антитела.

«Эффективность вакцины «Спутник V» на уровне 91,4% подтверждена в результате анализа данных в заключительной контрольной точке клинических исследований. Эффективность вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 100%», — говорится в пояснении производителя.

Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины «Спутник V» поступили от более чем 50 стран. Препарат для поставок на зарубежные рынки будет производиться в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее, Казахстане и других странах.

Препарат «Спутник V» проверен, мировые производители идут по пути российских разработчиков, приводит РИА «Новости» слова директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.

«Наша вакцина проверена, более чем. Тем более что и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca идут по нашему принципу», — сказал он.

По словам ученого, уже более 1 млн россиян привились «Спутником V». Минздрав и Росздравнадзор ведут мониторинг вакцинированных, никаких новых нежелательных реакций на препарат они не обнаружили, добавил специалист.

При этом, по словам заместителя официального представителя правительства Германии Ульрики Деммер, «Спутник V» смогут производить в Европе только после получения сертификата Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA).