Смертельные горки: катание на тюбингах стало причиной серьезных травм

В новогодние каникулы не обошлось без травм и трагедий во время катания с ледяных горок — инциденты, связанные с зимними развлечениями, отмечены во многих регионах России.

Так, 9 января 2021 года в Калининском районе города Уфы произошел несчастный случай с 35-летней местной жительницей и ее полуторагодовалой дочерью, рассказали в управлении гражданской защиты города.

Женщина вместе с ребенком каталась на тюбинге на стихийно организованной горке на Курочкиной горе. В результате обе получили травмы и с места происшествия были госпитализированы.

Спасатели напоминают, что катание на несанкционированных горках опасно для здоровья и жизни: любой необорудованный склон представляет потенциальную угрозу и для взрослых, и для ребенка. Нельзя игнорировать информационные щиты, оповещающие об опасности катания на участке, и выставленные ограждения.

В Санкт-Петербурге после катания на тюбингах, известных также как «ватрушки», погиб человек. Как стало известно телеканалу РЕН ТВ, трое человек также получили серьезные травмы.

Погибший оказался мужчиной 27 лет. Он получил серьезную открытую черепно-мозговую травму и скончался до приезда «скорой». У одной из пострадавших диагностировали перелом позвоночника.

В Самарской области также мужчина и две женщины серьезно пострадали при катании с горки. Сначала травмы получили 22-летний парень и 26-летняя девушка — они на тюбинге врезались в дерево. Молодых людей эвакуировали на снегоходах к машине скорой помощи и госпитализировали в тольяттинскую клинику. Спустя несколько часов спасателям сообщили о еще одном ЧП с лыжницей. 25-летняя девушка врезалась в дерево и получила травму позвоночника. Она не могла самостоятельно передвигаться, ее на снегоходе доставили до реанимобиля. После этого девушку госпитализировали.

В Ярославской области, в Заволжском районе, с горки в парке «Карпаты» увезли на «скорой» девочку, которая каталась без взрослых, сообщило издание 76.ru. Возраст ее не уточняется. «Девочку сбили вне стандартной трассы. Лежала, жаловалась на шею. Не могли найти родителей. Вроде она каталась без них. Увезли ее на скорой», — рассказал порталу очевидец происшествия. Он пожаловался, что катание в парке организовано плохо, из-за чего появилась опасность столкновения отдыхающих. Там же, в Ярославской области — в санатории Рыбинского района — 5 января получил травму головы на ледяной горке четырехлетний ребенок. Его увезли в реанимацию.

В Татарстане 3 января скончалась трехлетняя девочка. Накануне Нового года она каталась на снегокате в парке «Нижняя Кама» и врезалась в дерево, сообщала «Российская газета». Как сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев, было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В Новосибирской области погибла при катании на тюбинге девятилетняя девочка — это случилось в горнолыжном комплексе, закрытом из-за морозов.

«Были очевидные признаки травм, несовместимых с жизнью: это черепно-мозговая травма, это травма шейного отдела позвоночника, реаниматологи попытались провести реанимационные мероприятия, которые оказались безуспешными», — заявила главный врач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова порталу NGS.ru. Предполагается, что школьница могла столкнуться с металлической конструкцией. В самом горнолыжном комплексе подтвердили изданию, что склон для катания был закрыт. «Дети просто пошли кататься на «плюшках» по непонятной причине. Произошло на нашей территории, но комплекс закрыт, потому что подъемник не работает при минус 27 градусах», — рассказал сотрудник.