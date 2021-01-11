Тело, присыпанное травой: жительницу Ростовской области искали 10 дней

В поселке Зимовники Ростовской области нашли убитой пропавшую в новогоднюю ночь 31-летнюю местную жительницу, мать троих детей. Об этом сообщил портал RostovGazeta со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, тело многодетной матери обнаружили в поселке Зимовники. 3 января 2021 года в полицию обратилась ее сестра: она сообщила, что родственница ушла из дома и не вернулась. По ее словам, женщина злоупотребляла алкоголем и неоднократно пропадала, передавал телеканал РЕН ТВ.

В течение январских праздников женщину искали волонтеры «Лизы Алерт» и сотрудники полиции. Спустя неделю пропавшую нашли мертвой в районе «старого пляжа» — тело было присыпано травой и сухими ветками.

На теле были обнаружены следы насильственной смерти — убийца около 18 раз ударил жертву ножом.

Местные жители предположили, что к смерти матери троих детей мог быть причастен супруг покойной. Они рассказали сотрудникам правоохранительных органов, что муж часто вел себя агрессивно и не раз бил ее, писало издание DonDay.ru.

Однако прибыв к месту жительства подозреваемого — ранее судимого жителя поселка Василия К. — оперативники обнаружили его мертвым. По предварительным данным, мужчина свел счеты с жизнью. У погибших остались трое детей — их поместили в специализированное учреждение для подростков.

В этот же день, 10 января 2021 года, в Белгороде силовики задержали 43-летнего мужчину, который подозревается в убийстве. По данным регионального СК, родственник семьи обратился в полицию с заявлением, что в квартире по улице Славянской местный житель в неадекватном состоянии удерживает свою супругу.

К многоэтажному дому прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, которые задержали подозреваемого, выпрыгнувшего из окна второго этажа и пытавшегося скрыться. В квартире было обнаружено тело его 31-летней беременной жены и ее 10-летний сын. Экспертиза показала, что причиной смерти женщины стало удушение, в отношении ребенка при этом физическое насилие не применялось.

Как сообщал Telegram-канал «Белгород №1», свидетель инцидента рассказал, что белгородец громко кричал, что у него сломаны ноги, и требовал вызвать ему «скорую».

Следственный комитет по Белгородской области по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности».

Похожая история произошла и в квартире на проспекте Просвещения в Выборгском районе города Санкт-Петербурга. Трагедия произошла 5 января, говорилось в сообщении Следкома.

«Около часа ночи в полицию позвонил 46-летний мужчина и заявил, что на него якобы напали черные риелторы, и он готов от них сбежать через окно. На место прибыли силовики, но дверь в квартиру звонившего оказалась заперта. Из-за нее мужчина кричал, что убьет свою семью», — рассказал источник изданию Regnum.

После этого на место были вызваны сотрудники МЧС, благодаря которым правоохранителям удалось попасть в жилище. В комнате они обнаружили труп 41-летней женщины с ножевыми ранениями и семилетнюю девочку с множественными порезами.

Отец семейства решил сбежать и выпал из окна указанной квартиры, расположенной девятом этаже — от полученных повреждений мужчина скончался.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Раненая дочь погибших родителей находится в больнице.