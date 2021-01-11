Чтобы все погасло: какие новые правила ждут курильщиков

МЧС России совместно с Минздравом готовит к утверждению новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева.

«Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими, это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению. Надеемся, что через два года этот стандарт будет утвержден в России», — отметил он.

Еникеев подчеркнул, такая практика уже давно получила широкое распространение в странах Европы, кроме того, в Советском Союзе были сигареты, которые горели весьма слабо. Сейчас же в производстве сигарет используют селитрованную бумагу, которая не затухает сама собой.

МЧС назвало непотушенные сигареты основной причиной пожаров: когда они попадают на постель, диван или пол, температура в месте соприкосновения достигает 450 градусов, что приводит к возгоранию, объясняют в ведомстве.

2021 год принес множество новых правил для всех категорий граждан — в том числе и курильщиков. С 1 января запрещено курить в медицинских учреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях — такие правила были введены постановлением правительства от 25 сентября 2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима».

Исключением стали только места, специально предназначенные для курения согласно российскому законодательству. Такие зоны для курильщиков должны быть специально обозначены табличкой «Место для курения».

Кроме того, постановлением, как и ранее, запрещается курение на территориях хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, объектов производства различных видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков.

Бороться с курением депутаты решили и при помощи финансовых рычагов. Чтобы сделать сигареты менее популярными, они запретили продавать табачные изделия по минимальным розничным ценам, которые могут быть на 25% ниже максимальных. Такой закон Госдума приняла в третьем чтении 22 декабря 2020 года.

Документ разработали депутаты Госдумы от ЛДПР и «Единой России» во главе с первым зампредом Комитета по бюджету и налогам Сергеем Катасоновым. Авторы инициативы отметили, что действующее законодательство, с одной стороны, запрещает применение любых скидок для табачной продукции, но при этом допускает, чтобы минимальные розничные цены на нее устанавливали сами производители. Такая минимальная цена может составлять 75% от максимальной, а это уже, по сути, скидка в 25%.

После вступления закона в силу такие товары можно будет продавать потребителям только по максимальному тарифу. Главная цель закона — уменьшить спрос на табак, подчеркнул член Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко при рассмотрении документа в первом чтении.

Более того, с 2021 года на 20 % повысятся акцизы на табак и табачные изделия. По расчетам экспертов табачных компаний, средняя стоимость пачки составит 140 рублей.

Для снижения количества контрафакта и поставок дешевого табака в Россию из соседних стран к 2024 году в странах ЕАЭС будут постепенно вводить единую ставку акцизов на табак. Эту договоренность недавно ратифицировала Госдума, и 8 декабря президент Владимир Путин подписал соответствующий закон. В итоге цены на сигареты в России, Белоруссии, Армении, Казахстане и Киргизии примерно выровняются.

С 30 октября в России ввели запрет на курение кальянов, вейпов и электронных сигарет в кафе и ресторанах. Этим же законом запрещена продажа несовершеннолетним кальянов, электронных курительных изделий, никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления. Наказывать будут и за покупку таких изделий взрослыми для детей и подростков.

А с 28 января 2021 года полиция сможет штрафовать людей, которые пользуются кальянами, вейпами и электронными сигаретами в общественных местах и на детских площадках. К этому времени там должны появиться таблички, запрещающие курить не только сигареты, но и все, что содержит табак и никотин.